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南港北儲都更案 台電分回獨棟商辦「一年收租5億元」

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
冠德建設董事馬志綱（右）與台電公司董事長楊偉甫「台電南港北儲中心舊址AR1公辦都更案」簽約典禮。記者朱曼寧／攝
冠德建設董事馬志綱（右）與台電公司董事長楊偉甫「台電南港北儲中心舊址AR1公辦都更案」簽約典禮。記者朱曼寧／攝

台電公司攜手冠德建設（2520）打造的台北市「台電南港北儲中心舊址AR1公辦都更案」今（1）日舉辦簽約典禮，成為東區門戶計畫起點的首顆珍珠。

全案投入成本約100-120億元，台電透過權利變換方式分回獨棟商辦，並由冠德保證回租10年，租金至少一年5億元。

「台電南港北儲中心舊址AR1公辦都更案」是國內首宗由國營事業主辦公開評選的公辦都更案，原為台電的公司級倉庫，但建物老舊不敷使用，透過都更新方式活化利用，該案將結合商辦、商場、住宅，基地面積為1.57公頃，規劃興建2棟，地上2層，地下4層的複合式商業及住宅大樓，交通便利、生活機能完善，具開發潛力，預計118年完工，未來開發後市值上看300億元。。

此外，在連接商辦大樓及住宅大樓中間，預計打造成環球購物中心，共有4層樓，4,400坪的商業面積，屆時將成為北市規模最大購物中心，帶動南港地區人潮及發展。

冠德建設發言人張勝安表示，全案預估投入成本約100-120億元，冠德將分回460戶，並規劃20-45坪住宅銷售，總銷金額目前尚未定案，暫不透露。

台電公司副總經理王振勇表示，冠德建設保證將商辦回租10年，租金是保證收益，10年租約到期後，倘若雙方合作愉快，續租或是由台電拿回商辦自用都可討論。

冠德建設董事馬志綱表示，此次攜手公辦都達到台電、居民多贏的利基，冠德建設將永續發展融入整體規劃，並以「智慧建築」、「循環經濟」、「城區經營」三大重點籌組國際團隊執行。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，本案位居東區門戶計畫銜接信義計畫區之起點位置，基地緊臨忠孝東路六段，並鄰近松山車站、捷運後山埤站及南港運動中心等公共設施，生活機能佳且交通便利的精華地段，全區面積約1.57公頃，興建黃金級綠建築與LEED黃金級智慧建築之商辦大樓及住宅大樓各一棟，於商辦大樓規劃裙樓商業，賦予本地區新興活力商業機能，同時與周邊鄰里空間、市府場域串聯，打造追求綠色生活的永續社區，開創公辦都更案全新指標典範。

公辦都更 台電 商辦

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