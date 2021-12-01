11月PMI、NMI都回升 NMI創八年來擴張速度最快

中經院今天公布11月製造業採購經理人指數（PMI）攀升1.2個百分點至59.5%，連續兩個月回升；因進入年底旺季及疫後報復性消費，非製造業經理人指數（NMI）則是連續五個月上升至擴張，指數再揚升3.8個百分點至62.3%，創八年創編以來最快擴張速度。

PMI自今年5月以來持續滑落到9月的57.8%，是去年10月以來最慢擴張速度，10月起緩步回升，11月再升1.2個百分點至59.5%。六大產業全數回報 PMI擴張，依擴張速度排序為電力暨機械設備產業（60.8%)、食品暨紡織產業(60.4%)、電子暨光學產業(60.2%)、化學暨生技醫療產業(59.0%)、交通工具產業(57.1%)與基礎原物料產業(53.7%)。

PMI五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨則呈現擴張。其中新增訂單指數在9月重跌8.8個百分點至53.5%後，本月指數續揚3.3個百分點至60.1%，再度回到60.0%以上擴張速度。生產指數也在連續三個月擴張速度趨緩後，指數大幅回升4.6個百分點至60.5%。

中經院表示，由於供應鏈短缺，製造業已連續兩個月回報客戶存貨低於當前客戶所需（過低，低於50.0%），但指數本月略為微升0.3個百分點至49.7%。至於原物料價格飆漲，造成原物料價格指數連續13個月維持在70.0%以上上升速度後，本月指數79.0%，已較10月回跌1.9個百分點。

製造業對未來六個月展望指數之前連續三個月擴張速度趨緩，指數曾跌到去年9月以來最慢擴張速度54.2%，本月回升3.7個百分點至57.9%。

台灣非製造業經理人指數NMI，則因進入年底結案與促銷旺季、報復性消費以及業者配合振興券加碼，11月未季調NMI已連續五個月擴張，指數續揚3.8個百分點至62.3%，是2014年8月創編以來最快擴張速度。

八大產業NMI皆呈現擴張，其中又以營造暨不動產業(71.0%)擴張速度最快，反映房市熱絡景象，其次依序是住宿餐飲業(70.0%)、零售業(63.0%)、運輸倉儲業(61.2%)、教育暨專業科學業(60.9%)、批發業(59.9%)、金融保險業（57.6%）與資訊暨通訊傳播業（56.9%）。