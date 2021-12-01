投資台灣方案加碼延長 王美花：納入節能減碳
台商回流愈接近年底愈加速，立法院經濟委員會針對投資台灣三大方案提出詢問，經濟部長王美花回應，相關預算跟時程都還在跨部會討論，也說相關機制不會有太大變動，但也透露將會在接下來加入節能減碳。
民進黨立委邱議瑩說，中國大陸投資安全性愈來愈不足，尤其面對政治打壓及限電風險，台商回流會加速。
王美花證實，目前到年底投資台灣三大方案的詢問度變高，目前已有61案在審查，也有許多廠商尚未送件。邱議瑩表示，61案的審查時間，王美花說，一周約五案，邱議瑩估算那還要四個月時間，希望政府還是腳步要再加快。
另外，針對投資台灣三大方案加碼，王美花說，針對近期情勢發展，經濟部跟國發會會朝向加碼方向去規劃。對於相關規劃，她說，加碼跟時間跟現有機制不會變動太大，但表示現在審查會加入節能減碳項目，廠商對此都表示認同。
而遠東集團董事長徐旭東日前投書談到「反對台獨」，民進黨立委鄭運鵬於立法院經濟委員會認為徐旭東是「被要求投書」，詢問王美花對此心情。
王美花回應，第一點，台灣要珍惜自己的民主制度、價值，第二，政府也歡迎廠商回來投資，我們是最透明、最公開的，第三個，政府也不會請廠商做任何表態。鄭運鵬追問，現任的經濟部跟過往的有沒有逢中必反嗎？王美花說，經濟部一視同仁，沒有逢中必反。
鄭運鵬坦言，他認為徐旭東投書還是有格局，因為裡面提到支持辜汪會談主張的九二共識相當精確，裡面提到美國國際態度一致也是重點。他說，政府應該支持台商，不要再有下一個徐旭東，而非部分政黨在台商被打壓時都在怪政府，這樣台商永遠沒有人格，台商應該要做到中國大陸拜託台商過去投資，「委曲求全的生意絕對做不久。」
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