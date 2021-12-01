中高齡就業專法上路周年 64%熟齡勞工認為無助就業

「中高齡者及高齡者就業促進法」 專法上路即將滿一年，是否提高資方雇用「熟齡族」意願？處於疫情年的中高齡勞工，正面臨哪些職場困境？yes123求職網，特地進行「中高齡就業專法上路周年調查」，64%熟齡勞工認為專法對就業沒幫助，更有八成四曾遇到職場歧視；但企業端有66.7%受訪企業表示因專法，增加聘用熟齡勞工意願。

yes123求職網調查顯示，從去年12月4日起，「中高齡者及高齡者就業促進法」上路後，有36.2%的熟齡勞工，覺得「有助於」改善職場的年齡歧視，但也代表其餘63.8%，覺得仍「無助於」改善現況。相較下，三分之二(66.7%)的企業坦言，有因此專法「增加」聘用熟齡勞工的意願。

45歲(含)以上的「熟齡會員」，30.5%把退休年齡訂在「60歲以上～65歲不到」；24.1%設定為「65歲以上～70歲不到」；但也有14.4%，訂為「55歲以上～60歲不到」。 整體平均約落在62歲，晚於去年調查的61.6歲，代表中高齡勞工退休時程又延後四到五個月左右。

選擇「二度就業」勞工：其中更有高達61.9%透露，重返職場後的薪資水準「比之前低」；屬於「持平」的，佔了33%；「比之前高」的，僅有5.1%。

調查更顯示，在邁入中年、過了四十歲以後，有七成(70.1%)的勞工透露，「曾經」因為工作，影響到身心健康！包含在求職與上班時，更有八成四(83.8%)的人表示，曾經因為年紀關係遇過「職場歧視」！除此之外，也有高達86.7%覺得，企業在聘僱人才時，「有」年齡的顧慮。

難怪對於求職時，在可複選狀況下，自認遭遇到最大的「困難點」依序為：「年齡的問題」(82.2%)、「薪資令人滿意的工作難尋」(57.7%)、「職位令人滿意的工作難尋」(33.9%)，以及「被質疑學習能力差」(32.9%)、「不太願意接受夜班工作」(20.5%)。

中高齡勞工具備哪些「職場優勢」？，調查發現，在可複選狀況下，「熟齡勞工」自認職場優勢依序是：「有責任感」(35.2%)、「穩定性高」(33.8%)、「實務經驗豐富」(32.7%)，以及「有敬業精神」(31%)、「工作態度主動積極」(29.6%)。

「企業方面」則認為「熟齡勞工」的優點，在可複選狀況下，依序為：「穩定性高」(63.7%)、「實務經驗豐富」(60.9%)、「具抗壓性」(51.1%)，以及「有責任感」(46.6%)、「有敬業精神」(33.8%)。

但對一般員工職缺，對於聘用「中高齡勞工」，仍有高達六成九(69.2%)的企業坦言確實「有年齡的顧慮」；若換成「主管職」的職缺，依舊有四成七(47%)的企業，存在著年紀顧慮。