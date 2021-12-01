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打槍轉蛋法 經部：管理強度高不利國內遊戲代理商發展

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

批評線上遊戲及手機遊戲因沒有業者未揭露消費相關資訊，形成抽獎機率不明的「金錢陷阱」。《轉蛋法》立法獲得民眾及跨黨派立委支持，但經濟部昨（30）日回應，台灣發行遊戲八成為代理，課予管理強度高於其他國家之法令，恐使原廠直接由境外跨境營運影響國內代理商，將修正契約應記載事項，納入機會型商品機率揭露規範。

本次事件起因，實況主丁特於 9 月 24 日直播《天堂 M》紫布（傳說製作祕笈）製作，前後累積花費 200 萬鑽石進行 471 次製作，卻只有成功 11 個，製作機率僅 2.3%，比韓版官方公告的 10% 還低。

對此，民眾於公共政策參與平台提案台灣應比照國外設立轉蛋法，要求國內各大遊戲廠商確實履行，該法案獲得跨黨派立委支持。民眾黨立委高虹安表示這次的事件因未公開後台程式碼，也沒有經過第三方公正單位去調查，讓這件事情演變成羅生門局面，盼希望透過跨黨派去推動「建立消費者查詢平台」、「速修遊戲轉蛋法」。

經濟部於10月5日召開協作會議，邀請政府部門、產業界、學者及消費者共同參與，達成業者應該主動公布機會型商品機率，並將著手進行定型化契約之修正程序。

然而，經濟部對於平台回應轉蛋法立案，各國針對遊戲轉蛋商品，部分回歸廣告不實由消費者保護或公平交易機關處理，部分提升購買機會型商品之遊戲分級，少部分認定機會型商品為賭博商品，直接禁止提供；故全球各國並未就轉蛋等機會型商品特別立法。

經濟部也解釋，遊戲在台發行非特許制，在台發行之遊戲亦高達八成為代理，若課予管理強度高於其他國家之法令，恐使原廠直接由境外跨境營運，不利消費者保護及產業發展。

經濟部最後表示，考量消費爭議多可以現行《網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項》處理，且經查，契約應記載事項第6點已就付費購買機會型商品訂有相關規範，但為促進消費者權益進一步保障，使企業經營者就商品或活動資訊揭露更加全面完善，本部工業局後續將修正契約應記載事項，納入機會型商品機率揭露規範。

但經濟部回應讓立委不埋單。民進黨立委何志偉表示，夾娃娃機都有法律保障「保證取物」，公布機率只是要讓玩家知道在玩什麼。他也提到，很多手遊都會與不同的作品合作吸引玩家抽獎，認為這種概念相當於直接販售，而非純粹抽獎。他認為，官員對於手遊性質還是不了解，甚至根本不完手遊。

對於經濟部認為轉蛋法不利於國內代理商廠發展，「我何志偉跟你賭，有這個（轉蛋法）廠商還是會進來」，台灣手遊市場這麼大，更說主管機關應該要保障國內消費者權益，而非單單為廠商想。

經濟部 手遊

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