中高齡者退休卻重返職場 逾六成五因退休金不夠

專法上路即將滿一年，「中高齡者及高齡者就業促進法」推出後，是否提高資方雇用熟齡族意願？yes123求職網今（1）日公布「中高齡就業專法上路周年調查」結果，僅36.2%熟齡勞工，覺得「有助於」改善職場的年齡歧視，不過相較下，66.7%企業坦言，有因此專法增加聘用熟齡勞工的意願。

不過，更讓熟齡勞工覺得辛苦的還有這件事，調查顯示，對於選擇「二度就業」的勞工，其中有高達61.9%透露，重返職場後的薪資水準「比之前低」；屬於「持平」的，佔了33%；「比之前高」的，僅有5.1%。

一度退休卻又重返職場，在可複選狀況下，主要原因依序有：「覺得退休金準備不夠」(65.4%)、「想分擔家計、貸款、負債」(58.1%)、「覺得離開職場後生活無趣」(37.5%)，以及「仍有子女要扶養」(34%)、「仍有長輩要扶養」(31.1%)、「子女的工作、收入不穩定」(25.8%)。

「上有高堂，下有子女！」無奈身為「三明治族」，yes123求職網發言人楊宗斌認為，不少中高齡勞工原本已退出職場，卻為了家庭經濟壓力，被迫需要重新找工作；畢竟已離開勞動市場一陣子，出現較長的「空窗期」，想找到相同職務、職位，待遇保持原本薪資水準，甚至回到老本行，其實都不太容易。

因此，楊宗斌建議，解決台灣熟齡就業問題，同時也能解決未來人力缺口問題，政府可透過「獎勵僱用」方式，如果企業聘用一定比例以上的中高齡勞工，就給予薪資補助或賦稅優惠。另一方面，公司若能提供資深員工，更多在職進修機會、學習新技能，官方同樣給予相關受訓津貼。將中高齡勞工，視為公司的「無價資產」；還有將他們累積的工作經驗，視為「無形資產」。

楊宗斌還指出，另一方面不吝於升遷激勵，像是藉由「白領顧問職」、「資深經理人」頭銜，讓他們持續提供經營建言，分享管理經驗。至於基層人員、藍領職務方面，可以建立「資深領班制」，或者採取「師徒制」，讓他們樂於傳承職涯所學。

此外，根據yes123求職網調查顯示，在尚未退休的熟齡勞工當中，目前「有正職工作」的，仍佔了73.6%：這其中卻有高達八成一評估，自己「不可以」在現在的公司任職到退休；也有69.1%指出，任職公司今年在徵才時，「有出現」聘用無經驗的新人，來「取代」資深員工的情況。

因此高達91.7%的人透露，自認目前有「職場恐慌症」，而且在可複選狀況下，恐慌的主因依序來自：「年紀越來越大」(42.1%)、「覺得轉行困難」(38.1%)、「領的薪水太低」(35.2%)，以及「退休金目標遙遠」(30.4%)、「擔心被裁員」(25.5%)。

其餘恐慌症來源，又分別是：「財務吃緊」(23.4%)、「缺乏第二專長」(22.2%)、「體力不足」(21.1%)，以及「職務替代性高」(17.3%)、「老闆或主管的刁難」(16.2%)。

最後就「財務面」來看，從yes123求職網的調查發現，目前「尚未退休」的熟齡勞工之中，仍有36.1%坦言，自己算是「月光族」：代表每個月薪水幾乎快花光，甚至出現透支。代表其餘的六成四，也就是「沒有月光光」的熟齡勞工，他們平均則預估，每個月可以存到7,983元。

上述「中高齡就業專法上路周年調查」，是由yes123求職網於2021年11月10日到11月25日，以網路問卷進行抽樣調查，調查45歲（含）以上的會員，有效問卷共1,179份，信心水準為95%，誤差值為正負2.85%。至於企業有效問卷共912份，信心水準為95%，誤差值為正負3.25%。