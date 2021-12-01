避免老貧化該準備多少退休金？調查需要「這個數字」

對熟齡勞工族來說，在「生活無虞」前提下，預估退休金應該準備多少錢呢？根據yes123求職網今（1）日公布的最新調查顯示，平均高達2,515萬元，可惜截至目前為止，達成率僅為24.1%，代表準備退休金的「缺口比率」，高達了75.9%。

若以2,515萬的24.1%估算，目前大概存到606萬元，等於「退休金缺口」，還有1,909萬元。

但，這個目標是高估，或者低估？是否有「平民版」、「節儉版」退休金規劃？yes123求職網發言人楊宗斌認為，根據主計總處公布的去年度數據，「平均每人月消費支出」為23,262元，假如60歲退休，平均活到80歲，20年開銷換算下來，剛好約為558萬元，對比平均「已存的」606萬元，其實也超過這個「平價版」的退休金數字。

至於心中計畫如何請領「勞保老年給付」，調查則發現：有66.2%勞工想「每月領」；也有33.8%想「一次給付」。

對於熟齡勞工族來說除了必須煩惱退休金外，其實更為嚴峻的生活狀況，還有「老老照顧」這件事情。yes123求職網指出，本次調查就發現，在尚未退休的熟齡勞工之中，就有五成八透露，目前仍有長輩同時需要分神照顧，其中分成38.8%屬於「自認能兼顧工作與長輩」；61.2%屬於「自認不能兼顧工作與長輩」，而且為了照顧長輩，高達82.6%的人更指出，「曾經」因此有過離職念頭。

對尚未退休的熟齡勞工來說，合計高達93.5%的人，自評目前的「生活壓力大」，還分成53.4%屬於「可以承受」壓力；40.1%屬於「無法承受」壓力。

觀察本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌表示，對中高齡勞工來說，目前的生活容易發生「三危」問題：「職務遭取代」危機、「財務吃緊」危機、「分神照顧家人」危機。

雖然想達到「千萬元以上」的存款難度高，不過假如能從退休前到退休後，持續透過「保守穩健」的理財規劃，加上「複利效果」，慢慢累積儲蓄，一旦完全離開職場，想過著「最基本」衣食無缺的日子，避免「老貧化」，應該不算太困難。

同時，楊宗斌不忘提醒勞工朋友，除了仰賴官方的年金保障，更需要完善的銀髮照護政策，對於老年的人生規劃，採取「多管齊下」的方式，比如運用「長照險」、「失能險」，才有可能確保退休生活無虞。

上述「中高齡就業專法上路周年調查」，是由yes123求職網於2021年11月10日到11月25日，以網路問卷進行抽樣調查，調查45歲（含）以上的會員，有效問卷共1,179份，信心水準為95%，誤差值為正負2.85%。至於企業有效問卷共912份，信心水準為95%，誤差值為正負3.25%。