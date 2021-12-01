行情震盪鎖定存股型高股息ETF 歲末行情不缺席

最強新冠變種病毒Omicron來襲下，台股多頭氣勢旺，惟短線漲多及全球疫情出現新變化，短期獲利了結賣壓可能難免。但在各國疫苗接種率仍持續提升，加上年終消費旺季帶動下，台股長線仍有機會維持多頭格局，法人表示，短線震盪拉回，或為逢低布局、參與台股年終行情的機會。

數據觀察上，美國第3季企業財報表現良好，至11月19日已有474家企業公布財報，逾80%獲利優於預期，顯示美股企業獲利仍有上修空間。台灣方面，第3季財報也已全數出爐，台股投資的下一步應何去何從？

根據台灣證券交易所資料顯示，近五年歲末年初期間（12月初至隔年2月底），除了2020年初新冠肺炎疫情爆發，市場不確定性攀升導致股市重挫外，台股在歲末消費旺季帶動下，電子、金融、傳產等產業皆有利多，台股相關指數多表現不俗，更暗示年底正是布局台股的好時機。

想要搶進這波旺季，投資人該如何布局？法人分析，單押個股風險恐過高，不妨選擇產業布局均衡，同時進可攻、退可守的「存股型」高股息ETF，做為投資選擇。

近年台灣高股息型產品發行量漸增，何謂「存股型」高股息ETF？可以從投資組合的特質及策略做觀察。重視持股經營體質及長期填息能力，同時力求降低周轉率及交易費用的高股息ETF，可歸屬於「存股型」高股息ETF；而看重股利政策，訴求高周轉率、帳面配息率的高股息ETF，則可屬於「交易型」高股息ETF。

目前國內市場中，國泰永續高股息ETF(00878)，為唯一結合高股息與ESG概念的ETF，有別於一般高股息ETF有波動過大的情況，其投資策略周轉率較低，持股多具備穩健體質，故常展現較佳的抗跌力道，即為「存股型」選項。其追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數今年以來總報酬率達20.73%，在高股息指數中名列前茅。同時00878還具有平準金機制，使配息不易被稀釋，故特別適合投資人在台股趨於高檔震盪下，以定期存股的策略，加入資產配置中。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，根據經濟部統計處資料顯示，10月台灣外銷訂單連20紅，達591.6億美元，創下歷年同月新高，年增14.6％，顯示國際終端消費動能仍佳，科技應用產品接單熱絡，加上疫後數位化浪潮加速，皆有利台灣企業接單將續強。以歷史數據來看，MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，在近五年歲末年初期間，報酬也多有上漲行情，且其均衡的投資組合在資金輪動快速的盤勢下，仍有機會受益，值得投資人關注。