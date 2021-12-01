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搶搭能源轉型契機 富蘭克林潔淨能源ETF 1月3日起募集

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

富蘭克林潔淨能源ETF(00899)追蹤標普全球潔淨能源精選指數(S&P Global Clean Energy Select Index)，聚焦於產業相關度最高、流通市值最大的30家成熟市場掛牌企業，成分股更是經過碳足跡標準過濾、企業活動篩選，排除碳排放量過高及爭議性企業。預計於2021年1月3日至1月5日開始募集，將成為台灣市場首檔專注於潔淨能源主題的ETF，提供投資人參與淨零碳排商機的新管道。

美國眾議院於11月19日以220票贊成、213票反對，通過重建美好未來（Build Back Better）法案，內容包含應對氣候變化及學前教育補助等，總預算高達1.75兆美元，堪稱美國史上最大規模的對抗氣候變遷計畫。美眾院此舉，顯見成熟國家對於氣候變遷、能源轉型等議題的重視，而同時在11月舉行的全球氣候峰會(COP26)，全球近190國也提出檢討實際行動方案，以期及時控制全球暖化速度的關鍵會議。

放眼全球各國，能源轉型也不再像過往的紙上談兵，具體作法與目標時程也漸趨明朗，如歐盟於2021年7月提出「Fit for 55」計畫，從碳交易、交通運輸、再生能源使用等，以達成2030年溫室氣體排放量較1990年減少55%的目標，其中，再生能源比例期望於2030年時提高至四成。

美國方面，則提出2035年太陽能與風電能源占比提高至75%、2050年達90%的目標。此外，新興國家方面，繼中國與俄羅斯宣示2060年碳中和目標後，印度也在氣候峰會首日，宣布2070年淨零碳排方向，並且希望在2030年半數電力來自再生能源的目標。

現今的太陽能、風力發電成本也已可與石化燃料匹敵，不再像過往一樣的昂貴，而多國亦積極投入氫能發展，伴隨經濟活動逐步正常化、能源價格上揚，從政府至企業端，皆可望重新聚焦能源轉型、加速行動。

太陽能 再生能源 美國

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