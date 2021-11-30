搶人才不手軟 中華電信祭出育兒新福利

科技企業搶才，除了提供優質薪水之外，現在連育兒福利都是企業吸引人才的重要策略；電信龍頭中華電信今天就祭出育兒福利，讓有育兒需求的員工，每天減少一小時工作時間，可以陪伴和照顧孩子。

中華電力拚組織轉型，不只持續優化財務發展、ESG（環境、社會和企業治理）策略，中華電信財務長陳宇紳表示，中華電信也會在營運策略上導入新思維。

為了讓員工便於照顧家中孩童，中華電信宣布，員工若有撫育3歲以下幼兒之需要，得申請每工作日減少工作時間1小時，薪資照給且不影響全勤、考績，目前估計有1200多位員工受惠；此外，員工每位0-6歲子女可每月補助新台幣500元，一年補助12次，屆滿6歲前，最多補助72次，每年度向主管機關（勞動部）申請獲得的企業回饋金，分配回饋給當年度提供公、私立機構托兒證明的員工。

另外，中華電信也預定民國111年8月於台北、楊梅與六都地區設置10處「職場互助式教保服務中心」，規劃設立15班收托2歲至未滿6歲458位的員工子女，提供教育及照顧服務，讓員工可就近送托，減輕同仁經濟上與時間上的負擔。

中華電信表示，為落實友善職場環境，使同仁能兼顧家庭、安於工作，除了辦理11年來促成550對佳偶的員工集團結婚外，並積極鼓勵生育，自民國95年起就實施育嬰留停2年的福利措施，期間前半年可領法令保障的勞保投保薪資8成薪以外，更大方發出後續期間的勞保薪資5成的育兒津貼福利。