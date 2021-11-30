蘇益仁：疫苗之爭 關鍵在領導者、資金及法規協調

今天舉行的「台灣生技產業趨勢策略論壇」國家衛生研究院名譽研究員蘇益仁也提及，這場全球疫苗研發競爭，關鍵在於領導者政策與資金、技術平台、法規協調，最後才是市場。

財團法人生物技術開發中心執行長吳忠勳認為要集中資源，鑽石生技投資資深副總裁黃彥臻則認為，生技產業愈來愈好，需有信心與耐心；陳佩君則認為人日本採購疫苗策略值得借鏡。

蘇益仁指出，疫情爆發兩年來，印象最深刻的，美國川普所提起的疫苗政策，凸顯台灣生技的成功與失敗的關鍵。

蘇益仁表示，川普的做法非常明確，由美國總統出來主導，領導人的主導是非常關鍵，把技術團隊召集到新成立的委員會，法規又成立另一個新委員會；並且邀約12家藥廠的老闆一起來，召集政府單位、民間企業，提供180億美元投入開發，整個抗疫行動宛如諾曼地登陸。看的出來美國在面對疫情，視同在打第二次世界大戰，是同樣的規格跟效率，一年開發出疫苗，不到兩年開發出藥物。