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中油明日起 國內汽、柴油每公升各調降1.1元

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導

中油公司今（30）日宣布，自明日凌晨零時起配合政府調降汽、柴油貨物稅每公升1元，汽、柴油每公升各調降1.1元，調整後汽、柴油參考零售價分別為92無鉛汽油每公升28.5元、95無鉛汽油每公升30.0元、98無鉛汽油每公升32.0元、超級柴油每公升26.6元。

行政院為平抑物價，今日拍板大宗物資降稅，自今年12月1日至明年3月31日止，機動調降關稅及貨物稅稅率4個月。中油表示，配合政府調降汽、柴油貨物稅每公升1元，依浮動油價機制計算，95無鉛汽油為每公升30.4元，惟為配合政府調降貨物稅，並本於照顧民生之承諾，本週仍維持油價平穩措施吸收0.4元，故自明日起汽、柴油每公升各調降1.1元。

實際零售價格以各營業點公告為準。

貨物稅 中油公司

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平抑物價 政院拍板大宗物資明起降稅4個月

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