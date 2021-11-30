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環保署：核能非綠能 COP26決議也未提核能

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

環保署今（30）日發布新聞稿強調，核能非綠能，也不符合國際上相關永續指標或永續分類標準，減碳必須要靠加速能源轉型、提高能源效率。

近來有民眾投書媒體指COP26後有些國家為達淨零排放目標，開始要蓋新核電廠。環保署表示， COP26決議做成「格拉斯哥氣候協議」(Glasgow Climate Pact)要強化氣候變遷調適及溫室氣體削減行動，沒有提到核能。

環保署指出，聯合國氣候變化綱要公約執行秘書Patricia Espinosa女士在11月24日演講提到，甫於11月中旬落幕的第26次締約國會議具有4項關鍵成就，這代表全球在因應氣候變遷工作上取得重大進展。

Espinosa女士認為要加速減少溫室氣體排放，在世界許多地方再生能源已是最便宜的發電選項，其部署需要加快；對政府而言必須帶頭規劃和促進其所需的清潔能源基礎設施投資，包括在輸電和配電方面。

環保署認為，我國現階段積極推動能源轉型工作，除帶動綠能科技創新發展，並能兼顧到能源安全、綠色經濟及環境永續，正符合現階段氣候公約對於各國積極減碳的期待。

環保署表示，從歷次聯合國氣候變化綱要締約國會議的官方文件來看，並無將核能視為綠色能源的決議。且早在2001年氣候公約第7次締約國會議所通過之馬拉克什協議（Marrakesh Accords）中針對附件一國家（工業化國家）在執行清潔發展機制（CDM）與共同執行（JI）方法及程序規範上，決議應避免使用（refrain from using）由核能設施所產生減量績效，以履行其減量承諾。

此外歐盟通過「永續分類標準」(EU Taxonomy)，列舉符合永續標準的經濟活動，其中排除核能發電作為永續減碳績效的工具，因為核能發電有難以處理的放射性廢棄物與危害生物多樣性等問題，對環境將造成重大危害。

國際能源總署(IEA)於今年5月發表「全球能源部門2050年淨零排放路徑」特別報告所提出淨零情境關鍵策略選項，包括：再生能源、能源效率提升、氫能、行為改變、電氣化、生質能及CCUS（碳封存、捕捉、儲存、利用），並不包含核電。以全球已有超過300家國際大廠加入RE100聯盟，訴求100%使用綠電，綠電已成為產業重要的生產要素，然而RE100要求使用的綠電，主要包括生質能源、地熱能、太陽能、風能與水力等再生能源，也不包含核能。

環保署表示，加速能源轉型，積極推動再生能源發展，提高能源使用效率，才是符合國際對抗氣候變遷的潮流。

核能 環保 再生能源

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