家登對安堤格裡斯等四人提告 求償1億元

晶圓傳載解決方案大廠家登（3680）今日公告，公司對「美國安堤格裡斯公司(Entegris.Inc.)」等四人就侵害專利權案件，向智慧財產及商業法院提起損害賠償訴訟。

家登公告指出，提告對像包含「美國安堤格裡斯公司(Entegris.Inc.)」、「Bertrand Loy先生」、 「台灣英特格科技股份有限公司」及「謝俊安先生」。

家登說明，相關對像未經授權而用以製造、為販賣之要約、販賣、使用於晶圓傳送盒及極紫外光光罩盒等產品，茲針對上開人等因侵害本公司專利權致生家登公司之損害，向智慧財產及商業法院提起損害賠償等訴訟，請求上開人等連帶賠償公司新臺幣1億元，且不得再自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口係爭侵權產品，並應將係爭侵權產品銷毀。

家登指出，公司已委請法律顧問「萬國法律事務所」維護公司及全體股東權益。

台灣英特格（Entegris）則發布聲明 ，強調該公司極為重視智慧財產權，且長期投入了大量資源以保護我們在全球所有智慧財產權的發明與技術，並會於必要時堅決捍衛我們的智慧財產權，以提供客戶領導業界的先進產品與技術。

英特格表示，與家登歷經多年的訴訟，台灣智慧財產法院於2019年針對英特格對家登精密專利侵權訴訟作出判決，認定家登侵害英特格中華民國第I317967號發明專利權，且家登及其董事長邱銘乾須賠償英特格近新台幣10億元。家登製造並銷售用於傳統及極紫外光（EUV）之光罩盒，侵害英特格中華民國第I317967號和第I391304號發明專利權。之後，英特格同意與家登達成和解，並簽訂授權協議。