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英特爾宣布 任命史蒂夫隆為亞太暨日本區總經理

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾業務行銷暨公關事業群的企業副總裁Steve Long (史蒂夫隆) ，出任亞太暨日本區總經理。圖/英特爾提供
英特爾業務行銷暨公關事業群的企業副總裁Steve Long (史蒂夫隆) ，出任亞太暨日本區總經理。圖/英特爾提供

英特爾公司今（30）日宣布任命Steven Long（史蒂夫隆）為亞太暨日本區（APJ）總經理。

Steve Long是英特爾業務行銷暨公關事業群的企業副總裁。他未來將負責英特爾在亞太和日本地區的整體業務，包括推動營收成長、與當地生態系夥伴接觸以創造更多新的機會，並強化我們的客戶和合作夥伴關係。

在此任命前，Steve Long是英特爾PC客戶業務的全球領導者。Steve於2000年加入英特爾，曾在亞洲、拉丁美洲和美國擔任過業務、行銷、產品規劃、定價策略和營運等多面向要職。

Steve Long表示：「我對於有機會在高度多元化的亞太區繼續推動英特爾的成長和保持領先地位感到興奮，尤其在這個時刻–人工智慧、廣泛的聯網性、雲端到邊緣基礎建設和無處不在的運算這四股超級力量正在加速萬物的數位化。」

Steve Long擁有杜蘭大學（Tulane University）拉丁美洲研究學士學位、德州農工大學（Texas A&M University）MBA學位，他同時也於哈佛大學進修著名的高階管理課程（The Advanced Management Program，簡稱AMP）。

英特爾 日本 哈佛大學

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