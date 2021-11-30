政院穩物價再強化三措施 機動調降牛肉、汽柴油等關稅

為因應物價上漲，行政院穩定物價小組今（30）日提出穩定物價三大再強化措施，包括機動調降小麥、牛肉、水泥及汽、柴油等關稅及貨物稅四個月，致電牛肉、麵粉業者降稅期間不調漲，以及民生物資價格穩定措施。

行政院表示，今年以來，國際原油、大宗物資及運費價格上漲，加上全球供應鏈瓶頸等因素，近期個別商品售價出現漲價情事，推升國內物價上漲壓力。

行政院指出，穩定物價小組已多次召開研商會議因應對策，包括：維持水電油氣價格穩定、平穩重要民生物資及工業原物料價格、設立平價專區等。本次行政院副院長沈榮津協調部會再提出強化措施，調降重要物資進口關稅及貨物稅，全力維持物價穩定。

本次推出的再強化措施有三大類，包含第一，機動調降小麥、牛肉、水泥及汽、柴油等四項關稅及貨物稅。

行政院鑑於小麥、牛肉、水泥及汽、柴油等國際價格大幅上漲，且國內需求仰賴進口，為穩定國內民生物資價格，決定自2021年12月1日至2022年3月31日，機動調降關稅及貨物稅稅率4個月。

相關稅率調降情形包括小麥：國際小麥價格大幅上漲，由於小麥為各類食品上游原料，為平穩物價，現行關稅稅率6.5%，機動全免徵關稅；

牛肉：由於進口牛肉與國產牛肉之消費市場區隔明顯，考量國際牛肉價格高漲，國內業者價格上漲壓力大，現行關稅稅率由每公斤10元，機動減半為每公斤5元。

水泥：國際煤礦價格上漲，推升水泥生產成本上揚，為平緩營建成本升高壓力，現行貨物稅稅率320元/公噸，機動減半至160元/公噸。

汽、柴油：考量油品與民生及業者息息相關，現行汽、柴油貨物稅稅率分別為6.83元/公升、3.99元/公升，機動調降貨物稅每公升1元至5.83元/公升、2.99元/公升。

第二，則是籲請業者共體時艱，降稅期間不調漲。行政院表示，沈榮津29日會晤及致電我牛肉主要進口商及麵粉廠指標企業，表示政府近日將調降牛肉及小麥關稅，籲請業者務必將政策降稅美意，實質反應在牛肉及麵粉售價上，共體時艱，民間與政府共同穩定物價。

第三，政府全力推動民生物資價格穩定措施。行政院表示，穩定物價小組今年10月以來已協調部會提出各項穩定物價作為。

首先，維持電油氣價格穩定：電價及桶裝瓦斯價格111年3月底前不調漲；今年11、12月天然氣價格持續凍漲(電業用戶除外)；油價已啟動雙平穩機制；其次，是全力平穩重要民生物資及工業原物料價格，包括以下五項作法：

設置民生商品抗漲專區：經濟部於今年11月12日協調各大量販店及連鎖通路業者設置抗漲專區，以民生必需的指標性商品為主，如沙拉油、泡麵、麵條、衛生紙等，彙集賣場未調漲商品供消費者選購。

號召業者共同穩定物價：經濟部於今年11月18日召開「民生物資製造商穩定物價交流會」，邀請製造業廠商與全民共體時艱抗漲，例如永豐餘（1907）、統一（1216）、黑松（1234）等公司已表達在年底前不調漲。此外，速食麵業者也表示，將採取促銷活動維持價格平穩。

農委會已建立農畜產品價格監控機制：持續監控批發市場行情變動及落實調配供應，強化產銷秩序。

工業原物料國內需求優先：經濟部已協調中鋼（2002）、中鋁公開盤價，優先供應國內業者所需；並透過鋼鐵公會請業者合理反映成本，勿囤貨及哄抬價格。

砂石及飛灰採固定價格標售：工程會採源頭管制措施，要求主管機關將混凝土原料之砂石及飛灰於源頭標售時採固定價格標售，近1年來價格相當穩定。