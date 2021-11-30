政院SRB會議 蘇揆：運動、科技及產業結合帶來商機

行政院長蘇貞昌今（30）日出席「台灣運動x科技產業策略會議」（SRB）開幕式時表示，隨著科技發達，國內運動領域已多藉助科技輔助及大數據記錄等方式訓練選手，並取得相當成效。蘇揆也指示行政院科技會報辦公室結合各部會，讓大家明瞭運動、科技及產業的結合不僅能精進運動員的成績，更可為國內帶來商機。

蘇揆表示，今日會議結合運動、科技及產業三大主題，他以前在大學讀書時也熱愛運動，當時是打橄欖球，每天以土法煉鋼方式苦練，但隨著科技發達，運動員的訓練已大為不同。

蘇揆說，透過科技輔助及大數據記錄等方式，即可精準掌握運動選手肌肉施力大小、動作是否正確，並計算出球類運動上網與田徑運動跨欄步數，從而進行要求與調整，以期發揮選手最大力量。由此可知，不僅人類改變了科技，科技也改變了人類。

蘇揆指出，他有時曾思索「到底是人在訓練，還是機器在訓練人？」但事實證明此種訓練是有效的，現在許多獲獎選手皆採用此訓練方式，以前教練透過肉眼觀察選手問題並予以糾正，現在則是運用科技及大數據等方式。

蘇揆表示，台灣具有相當優良的運動及產業基礎、豐碩的科技學研成果及領先的資通訊產業，應讓三者相互結合、發揮作用，行政院也核定相關推動策略。

蘇揆也指示科技辦，應結合各部會，並邀集運動員、產業先進及各界一同觀看成果，讓大家明瞭運動、科技及產業的結合不僅能精進運動員的成績，更可為國內帶來商機。

蘇揆說，這不僅侷限於專業運動員，包括一般民眾及各級學校學生皆可透過科技方式在方方面面進行調整，進而促進健康及生活品質；同時，科技不僅改變參賽的運動選手，也改變觀賽民眾，民眾在家戴上擴增實境（AR）眼鏡，就彷彿親臨現場實際觀賽，顯見這個世界已與過去大不相同。

蘇揆強調，今日會議的目的就是希望大家一起努力，讓台灣能夠把握這個契機及商機，感謝主辦單位科技會報辦公室，也感謝選手、國手、業界、學界一同集思廣益。蘇揆表示，希望藉由各方的參與，能夠在會中提出寶貴意見並形成重要共識，進一步成為政府日後精進的參考，相信將能對國家、國人及運動產業更好，也請立委能多給予支持。