快訊

高嘉瑜遭施暴今午報案提告 北市警證實：新北警偵辦中

三讀通過！ 加工處將更名為「產業園區管理局」

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
「加工出口區管理處」將更名為「產業園區管理局」。照片／加工處提供
「加工出口區管理處」將更名為「產業園區管理局」。照片／加工處提供

立法院於今（30）日三讀通過《經濟部組織法第十三條》及《經濟部加工出口區管理處組織條例》修正草案，後續待總統公布，並由行政院訂定法案施行日期後，「加工出口區管理處」將正式更名為「產業園區管理局」。

立法院於去年12月30日三讀通過《科技產業園區設置管理條例》，今年3月28日行政院公告後，使擁有55年歷史的「加工出口區」一詞正式步入歷史，並掛上更耀眼的新招牌—「科技產業園區」。為使管理機關與園區名稱相符，民進黨立委賴瑞隆以及國民黨立委謝衣鳯、楊瓊瓔等三位立法委員進一步提案修法，將「加工出口區管理處」改為「產業園區管理局」，簡稱「園管局」。

上述修法草案於今年10月4日在立法院第10屆第4會期司法及法制委員會、經濟委員會第1次聯席會議審查通過，當時審查法案委員除關心機關名稱更改事宜外，亦關切園區開發、土地供應與水電調度等問題，與會經濟部代表加工處長楊伯耕表示，經濟部已成立專案小組，將全力協處及加速供應，以滿足廠商投資營運需求。

楊伯耕表示，感謝賴瑞隆、謝衣鳯及楊瓊瓔三位委員和其他連署委員的提案。為迎接園區發展的新里程，未來園區施政將著重於空間擴充、數位轉型、智慧服務及淨零碳排等工作，期使外界感受煥然一新的園區新風貌與組織新氣象。

加工處刻已積極盤點須配合修正的法規命令及後續應辦事項，並同步規劃機關更名相關創新服務事宜，同時亦持續推動屏東園區擴區、高雄軟體園區第二期開發及招商與廠商升級輔導等工作，使園區發展創新深耕、再創高峰。

經濟部 立法院

延伸閱讀

花百萬找阿滴推雙語有點貴？國發會：效益很好

宣講公投 立委楊瓊瓔中市議員陳本添到傳統市場衝刺

后里國小籃球場破損 楊瓊瓔爭取143萬元刨除改善

中油廣告護三接稱行政中立 藍委用八年前綠委發言打臉

相關新聞

遭立委質疑只為大潭電廠要趕工「偷跑引移工」 台電這樣說

台灣民眾黨立委賴香伶、張其祿今（30）天上午在立法院舉行記者會，抨擊經濟部在防疫期間搶進移工，只為大潭電廠趕工。台電回應...

台山核電廠燃料棒破損傳隱匿 原能會：我多項監測正常

中國廣東台山核電廠今年7月發生核燃料棒破損被迫停止運作，近日有外電報導，法國吹哨者揭露台山核電廠燃料棒破損數高達70多根...

立院三讀溢繳稅款申請退還請求權延至10年 重罰逃漏稅

立法院今天三讀，將現行稅捐稽徵法第28條規定，溢繳稅款在繳納5年後就不能申請退還，針對退稅請求權時限，未來將延長為10年...

歹年冬企業福利大縮水 三節禮金五年來首度下滑

連兩年歹年冬，企業福利也大縮水。根據104人資學院今（30）日公布的調查發現，「人人有獎型」的三節禮金（春節、端午、中秋...

續推台澳ECA談判 爭取澳洲支持我加入CPTPP

外交部亞東太平洋司司長周民淦今指出，台灣與澳洲目前正積極尋求進一步合作，共同強化區域供應鏈的韌性，我方將持續推動與澳洲啟...

房市遞延買氣爆發！專家曝三現象

政府在下半年陸續推出抑制房價政策，但顯然效果不彰。台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2021年11月價量變化，全台整體交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。