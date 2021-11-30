三讀通過！ 加工處將更名為「產業園區管理局」

立法院於今（30）日三讀通過《經濟部組織法第十三條》及《經濟部加工出口區管理處組織條例》修正草案，後續待總統公布，並由行政院訂定法案施行日期後，「加工出口區管理處」將正式更名為「產業園區管理局」。

立法院於去年12月30日三讀通過《科技產業園區設置管理條例》，今年3月28日行政院公告後，使擁有55年歷史的「加工出口區」一詞正式步入歷史，並掛上更耀眼的新招牌—「科技產業園區」。為使管理機關與園區名稱相符，民進黨立委賴瑞隆以及國民黨立委謝衣鳯、楊瓊瓔等三位立法委員進一步提案修法，將「加工出口區管理處」改為「產業園區管理局」，簡稱「園管局」。

上述修法草案於今年10月4日在立法院第10屆第4會期司法及法制委員會、經濟委員會第1次聯席會議審查通過，當時審查法案委員除關心機關名稱更改事宜外，亦關切園區開發、土地供應與水電調度等問題，與會經濟部代表加工處長楊伯耕表示，經濟部已成立專案小組，將全力協處及加速供應，以滿足廠商投資營運需求。

楊伯耕表示，感謝賴瑞隆、謝衣鳯及楊瓊瓔三位委員和其他連署委員的提案。為迎接園區發展的新里程，未來園區施政將著重於空間擴充、數位轉型、智慧服務及淨零碳排等工作，期使外界感受煥然一新的園區新風貌與組織新氣象。

加工處刻已積極盤點須配合修正的法規命令及後續應辦事項，並同步規劃機關更名相關創新服務事宜，同時亦持續推動屏東園區擴區、高雄軟體園區第二期開發及招商與廠商升級輔導等工作，使園區發展創新深耕、再創高峰。