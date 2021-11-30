遭立委質疑只為大潭電廠要趕工「偷跑引移工」 台電這樣說

台灣民眾黨立委賴香伶、張其祿今（30）天上午在立法院舉行記者會，抨擊經濟部在防疫期間搶進移工，只為大潭電廠趕工。台電回應，大潭新增燃氣機組牽涉明年夏天尖峰來臨時能否順利供電，因此依據規定申請移工，全力趕工，也有遵守防疫規定。

賴香伶、張其祿今開記者會指控，經濟部10月為了趕工大潭電廠專案引進400名不在核准範圍內的泰國移工，以及40名同樣不被開放的越南移工，反觀急需家庭看護的家庭等到11月中旬才逐步開放，他們要強力譴責經濟部長王美花走後門偷跑，並質疑政府只管公投不管民生，必要時將送監院處理。

台電說明，大潭電廠新增燃氣機組背負著明年夏季尖峰來臨前上線發電的重要使命，因此大潭計畫引進外籍移工推動新機組興建工程，有其必要性及急迫性，引進移工是以全民福祉為優先考量。

台電說明，大潭外籍移工需求依規定提出申請，獲得政府核准，後續引進作業均依循衛福部、勞動部、外交部相關規定程序辦理。

台電表示，外籍移工入境均依循相關防疫措施，包括外籍移工出發前，需快篩陰性才能辦理簽證，登機前三日取得PCR陰性證明，登機前再次快篩，以避免於空窗期有感染之疑慮。

台電進一步說明，移工抵台後，依規定先隔離14天，期間每日量測體溫。結束隔離後進行PCR檢測，確認呈現陰性後才能至工地工作。台電每星期都有派員前往移工宿舍做關懷訪視，移工檢疫期間也有派員關懷。

勞動部也發稿表示，截至 11月29日，大潭電廠專案引進移工已分批引進共329名泰國籍移工，其中11月6日引進111名、11月14日引進89名、11月26日引進129名。移工入境前，均已於勞動部接機服務網站登錄接機，入境當日由勞動部機場服務站同仁協助接機，「勞動部強調，身為移工主管機關，本應責無旁貸負起移工管理之責，以避免引進移工造成防疫破口，並無一問三不知情事」。