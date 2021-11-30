立院三讀溢繳稅款申請退還請求權延至10年 重罰逃漏稅

立法院今天三讀，將現行稅捐稽徵法第28條規定，溢繳稅款在繳納5年後就不能申請退還，針對退稅請求權時限，未來將延長為10年；可歸責於機關錯誤導致溢繳者，返還年限延長為15年。

國民黨立委李貴敏初審時表示表示，畢竟不是所有的商家或納稅人都有財力請得起會計師報稅，為避免短報或不諳法令、計算錯誤而溢繳稅款情事所在多有，希望行政單位能苦民所苦，別再佔人民的便宜。

這次重點還包括調降滯納金加徵方式，新增得申請分期繳納的規定，以及加重逃漏稅罰則，以期適切兼顧維護保障納稅義務人權利與國家債權。三讀條文指出，將逃漏稅的罰金從現行新台幣6萬元以下，提高到1000萬元以下，並增訂逃漏稅達一定金額者，最高可處一億元以下罰金。

三讀條文指出，調降滯納金加徵率，由「每逾2日」，修正為「每逾3日」按滯納數額加徵1%，總加徵率由15%降為10%，以確保稅收兼顧納稅義務人權益。

另外，提高逃漏稅刑罰，由新台幣6萬元以下罰金，修正為1000萬元以下罰金，並增訂個人逃漏稅達1000萬元以上、營利事業漏稅額在5000萬元以上案件加重處罰，處1年以上7年以下有期徒刑，併科1000萬元以上1億元以下罰金。

三讀條文也新增檢舉獎金核發、標準及領取資格限制，以劃一檢舉逃漏稅核發檢舉獎金相關規定，避免爭議。明定檢舉獎金以每案罰鍰20%、最高限額480萬元為限；稅務人員、稅賦查核人員配偶或三等親、依法執行職務的公務員及參與逃漏稅捐或其他違反稅法規定的行為，不得領取檢舉獎金。