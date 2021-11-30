小資族、投資小白快看！十大熱門「增加收入方式」幫自己年終加薪

幫自己爭取加薪！

物價狂漲，就是薪水沒漲，小資族別說要存錢買房，連下一餐該花多少都得想半天，在這樣不景氣的大環境下，你有想過如何該如何不靠老闆，幫自己「變相加薪」嗎？

景氣不好碰上疫情影響，影響許多小資族生計，但危機就是轉機，沒有大筆資本的上班族，就算不是投資高手，其實也能靠著兼差、懶人投資法，幫自己增加收入，以下《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》幫你整理近年熱門的開源方式，快來看看大家都是怎麼幫自己放大年終、被動加薪！

N0.10跟銀行買基金

許多新鮮人、小資族，想要開始投資時，手上能夠運用的資金並不多，又不擅長分析單一股票或投資法，這時就會有不少新手，會選擇透過買基金作為增加收入的方法，把資金交給代理人，一次分散投資給不同標的，共同承擔漲跌風險，一起平分損益，購買平台中又以銀行最多小資選擇，因為能夠選擇的產品比投顧或基金平台多元，只是得注意其中會有手續費、信託管理費用的產生。

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N0.9 當直播主

只需要一台手機就能操作的直播，是許多年輕男女們都會投入的行業，不管是打電動、唱歌、跳舞，以直播主特色為賣點的直播APP，還是在直播平台上，跟網友聊天、吃播，長得夠帥夠美，連直播睡覺、讀書，都會有大批網友觀看，讓寂寞經濟不斷發酵，透過螢幕的陪伴，所能產生的效益龐大，粉絲累積抖內（donate）可觀，運氣好還能成為明星跳板！



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N0.8 經營部落格賺錢

分享生活、食譜、影評等，記載在部落格中，慢慢養出讀者與知名度，透過業配、廣告費、付費閱讀制度增加收入，可以針對自己有興趣的內容，加以記錄或做延伸，只需要抽出時間跟一台筆電，就能開始第一步，不過經營部落格需要耐心，有經驗的網友都表示持之以恆才是能否賺錢關鍵，曾有人分享經營日本旅遊類部落格，短短半年就有破3萬的額外收入，建議搭配自媒體經營，加速流量擴張。



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N0.7 投資台積電等權值股

權值股是指市值大的個股，單檔漲跌幅度，也會影響整個大盤表現，因此通常都是股價高、資本大的公司，例如台積電、鴻海、聯發科等，這些公司聽起來對小資族看似遙不可及，但自從2020年10月台股開放盤中零股交易後，這些高股價的權值股，不用再一次買一張，而是能夠過零股拆分的比例購買，分次慢慢湊齊一整張，成為小資族投資新寵，成為「護國神山」的股東，不再是老手或是有錢人專利，是近年熱門選擇。



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N0.6 當團購主或團媽

每個辦公室總有位愛揪團購的同事，但你知道當「團購主」也能賺錢嗎？大量購買，不但可壓低價格又能省運費，這種購物方式受到許多小資跟爸媽族歡迎，也是越來越多品牌重視的行銷法，比起花大錢請明星代言，請一群有真實信賴度的團媽、團爸，集結黏著力高的顧客，消費力其實也很驚人，因此不論是透過經營Line等自媒體揪團，還是從團購網站，都能從中賺開團費、抽佣金等，把現實生活的團購模式，搬到網路上賺錢，成為一種小資族增加收入的方法。

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N0.5 當YouTuber賺錢

疫情讓人們對影音平台黏著度提高，不管是配飯看YouTuber，還是無聊想要打發時間，又或者是買東西、訂餐廳、出去玩之前，想要看YouTuber開箱貨比三家，生活大大小小決定，幾乎都能跟YouTube有關。

隨著使用者變多，也出現許多人想要當影音創作者，一來是可以發揮興趣記錄生活，做得好也能透過廣告費、頻道會員費賺錢，或者有廠商置入、免費公關品等收入，成為近年超夯行業！

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N0.4 下班開Uber當司機

物價飆漲讓存錢更不容易，不只吃飯等日常花費得斤斤計較，大筆的花費更讓人壓力爆表，勒緊褲帶買房、買車，幾乎每個人都得背好幾年貸款，這也讓許網友，想要利用現有資源或技能，靠行或是租車加入共享乘車平台，兼職當司機賺外快。

就有網友分享，每天下班後開4到6小時，能夠多出1到2萬元收入，比起當外送員送餐，工作環境比較舒適，不用日曬雨淋，也是不少人選擇的開源方式。



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N0.3 經營網拍做代購

在忍受慣老闆、鳥主管、雷包同事時，相信所有上班族都會有個共同心情，就是「想要當自己的老闆」！但要當老闆何其容易，創業集資開店，要有頭腦又要有錢，但在網路上開店，做代購賺差價，這就相對簡單些，尤其近年蝦皮等電商平台發達，想賣什麼商品、價格多少自己決定，當自己的老闆變得更輕鬆！讓越來越多人做出興趣，搭配經營社群媒體，從網美到微網紅、KOL，幾乎每個人都有自己的商城，成為小資族增加收入的熱門副業。

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N0.2 選高股息ETF投資

台股在疫情間大爆發，投資小白兔們大量湧入，學到首個重要投資觀念就是「分散風險」！像指數型股票基金ETF（Exchange Traded Fund），讓小資族能用小額一次參與多個股票漲跌，把雞蛋放不同籃子，風險較低、獲利穩，放中長期來看，比起爆肝賺錢賠健康、短期投資開槓桿「被」畢業，不少網友覺得ETF更能讓人感到被動式收入爽感，是小資族近期熱門投資法。

其中又以「高股息ETF」最熱門，從大家耳熟能詳的元大高股息0056，到12月將展開募集的「富邦特選高股息30(00900)」，以15元掛牌加入戰局，主打每季配息，標的指數回測近10年平均股利率高達9.99%，讓小資也能輕鬆入手，幫自己加薪，使ETF熱度再次延燒！

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N0.1 加入外送平台接單

說到近年民眾最熱門的「開源」方式，莫過於加入外送平台啦！疫情間宅經濟爆發，每個人減少出門，幾乎都有叫外送經驗，迎來大外送員時代，也因此時常能在新聞上看到，外送員分享月薪可以高達4、5萬元，甚至贏過不少社畜死薪水，跑得勤甚至連月入10萬都有可能，讓許多人超心動。

僅需自備機車跟擠出時間，就能開始跑單賺錢，門檻相對較低，加上接案制度，比起坐辦公室更能享受自由，不用被老闆管東管西，成為近年超夯職業，許多爆肝工程師、小資上班族都加入外送行列，造成滿街都是外送員的現象，不過要風吹日曬雨淋的體力活，加上跟時間賽跑的壓力下，也產生不少危險呢！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月16日至2021年11月15日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『小資族賺錢法』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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