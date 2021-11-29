投資台灣三大方案加碼、延期 經濟部長王美花再證實

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
王美花表示，投資台灣三大方案還有很多案子，所以確定方向為再加碼、延長，認為「歡迎台商回台投資行動方案」增加金額會比較多，但「根留臺灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，但因為三者都有相關，所以三案都會同時作業。記者鍾泓良攝影
王美花表示，投資台灣三大方案還有很多案子，所以確定方向為再加碼、延長，認為「歡迎台商回台投資行動方案」增加金額會比較多，但「根留臺灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，但因為三者都有相關，所以三案都會同時作業。記者鍾泓良攝影

投資台灣三大方案申請期限至今年底，國發會主委龔明鑫今早透露應會加碼，經濟部王美花下午也再次證實，三大方案會朝「加碼」、「延長」方向，主力將是「台商回台」部分。

王美花今出席「第6屆卓越中堅企業獎頒獎典禮」，會前受訪時談到投資台灣三大方案申請時間將至，她表示，接下來方案的詳細內容未確定，但確定會朝加碼、時間延長方向。

王美花表示，加碼力道較多的會是「台商回台」的部分，不過三大方案，包括「根留台灣」、「中小企業加速投資行動方案」，會同時一起作業。她說，現在確實還有很多已申請的案子，因此加碼、延長的方案會趕快跟跨部會確定後，盡快報請院核准。

媒體也詢問到，中國大陸打壓台灣，加上中國有限電情況，是不是有更多台商「出逃中國」、回流台灣？除了投資台灣三大方案之外，是否還有其他方法可以協助台灣？王美花回應，廠商向經濟部反映還有案子要回來申請，才希望方案能將延續。她表示，投資台灣三大方案是單一窗口，在服務面、誘因面已經辦了近三年，廠商反應很好，將會是相同方案持續執行。

王美花 台商 經濟部 國發會 龔明鑫

延伸閱讀

【專家之眼】反萊豬公投，蔡與官員成最佳助選員

王美花遭點名回彰化選縣長 侯友宜盼多給資源造福鄉親

王美花空降選彰化縣長？邱建富：應該不會發生

中國大陸以「北風」待台商 經長：這樣做只會愈走愈遠

相關新聞

投資台灣三大方案加碼、延期 經濟部長王美花再證實

投資台灣三大方案申請期限至今年底，國發會主委龔明鑫今早透露應會加碼，經濟部長王美花下午也再次證實，三大方案會朝「加碼」、...

因應台商回流 龔明鑫：投資台灣方案會加碼

台商在中國大陸的經營風險近來引發關注，立委關切政府如何因應可能的台商回流趨勢，國發會主委龔明鑫表示，他支持投資台灣三大方...

你的舊制退休金領了沒！常見問答一次看

台北市勞動局表示，近日常有民眾撥打「臺北市民當家熱線1999」諮詢舊制退休金的試算問題。其中關心的議題包括「結清勞退舊制...

工總牽線 台灣與立陶宛雷射產業線上交流

為積極拓展臺灣與立陶宛雷射產業之交流，並增加台、立雙邊雷射產業聚落之持續合作，經過工總多方聯繫與駐波蘭經濟組的協助，終於...

限12月1至7日 國發會宣布創生券開放補登

國發會今天宣布，考量部分抽中地方創生券的民眾逾期未完成綁定登錄，為兼顧民眾權益，已於今天上午再次發送簡訊開放第二波中籤補...

兩大部會聯手談ESG企業永續 邀施振榮開講誠信經營

經濟部與法務部12月1日將聯手主辦「公司治理及企業誠信研討會」，主題對準當前正夯的EＳＧ（環境、社會、企業治理）永續議題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。