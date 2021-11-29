投資台灣三大方案加碼、延期 經濟部長王美花再證實
投資台灣三大方案申請期限至今年底，國發會主委龔明鑫今早透露應會加碼，經濟部長王美花下午也再次證實，三大方案會朝「加碼」、「延長」方向，主力將是「台商回台」部分。
王美花今出席「第6屆卓越中堅企業獎頒獎典禮」，會前受訪時談到投資台灣三大方案申請時間將至，她表示，接下來方案的詳細內容未確定，但確定會朝加碼、時間延長方向。
王美花表示，加碼力道較多的會是「台商回台」的部分，不過三大方案，包括「根留台灣」、「中小企業加速投資行動方案」，會同時一起作業。她說，現在確實還有很多已申請的案子，因此加碼、延長的方案會趕快跟跨部會確定後，盡快報請院核准。
媒體也詢問到，中國大陸打壓台灣，加上中國有限電情況，是不是有更多台商「出逃中國」、回流台灣？除了投資台灣三大方案之外，是否還有其他方法可以協助台灣？王美花回應，廠商向經濟部反映還有案子要回來申請，才希望方案能將延續。她表示，投資台灣三大方案是單一窗口，在服務面、誘因面已經辦了近三年，廠商反應很好，將會是相同方案持續執行。
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