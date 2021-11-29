投資台灣三方案加碼 王美花：台商回流方案加碼會較多

國發會主委龔明鑫證實原本今年底要落日的投資台灣三大方案將要延長、加碼。經濟部長王美花今（29）日受訪透露，台商回台方案加碼較多，但中小企業加速投資、根留台灣企業加速投資也會同時作業，但相關作法還在跨部會討論。

王美花表示，投資台灣三大方案還有很多案子，所以確定方向為再加碼、延長，認為「歡迎台商回台投資行動方案」增加金額會比較多，但「根留臺灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，但因為三者都有相關，所以三案都會同時作業。

對於何時會公布詳細方案，王美花說，加碼、延長方案的詳細內容未定，會盡快做跨部會協商來拍版方案，並報請行政院核准。

面對中國大陸政府近期針對制裁「12家台獨金主」企業，以及大陸先前發生限電危機都引發台商出走。媒體追問，除了三大方案外，政府還有哪些手段來協助台商，王美花則回應，三大方案採取單一窗口，提供相關服務及誘因，已實施將近三年，大家反應很好，後續仍會以三大方案來協助台商。

王美花於「第六屆卓越中堅企業獎頒獎典禮」致詞表示，台灣因為業績非常好，今年成長不只2.5%，經濟部很努力解決基礎設施，政府把這塊做好除了是為了台灣產業投資之外，更讓別的國家來台灣投資的時候，「用電、用水都是基本功」。