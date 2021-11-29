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經濟熱產業缺工 龔明鑫：將處理外籍中階技術人力問題

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

台灣投資大爆發，預估今年投資率將達26.82%，創21年新高。但，「經濟超熱，產業缺工」成今（29）日立法院經濟委員會委員們質詢焦點，國發會主委龔明鑫表示，將針對外籍「中階技術人力」做處理，但是是用新法，還是回到新經濟移民法，還要討論。

龔明鑫指出，目前國內外籍人力主要分為專業人才和基層人力二部分，除了既有專業人才引進外，對於僑外生也希望能夠開放更大幅度，目前僑外生一年畢業約一萬多人，平均每年約5,000人留下來，未來期待能夠擴大學位生部分。而外籍人力另外一大部分，則是外籍移工的基層人力。因此，正在思考外籍中階技術人力留台的規劃。

立委邱志偉質詢指出，國內各行各業基本上都是缺工的，而且這個問題愈來愈惡化，若不及時補救，問題會愈來愈嚴重。邱志偉再問，營造業人力成本增加會不會間接影響房價？龔明鑫答詢坦言，多多少少會。

立委邱議瑩也認同「中階技術人力」的重要性，她並以日本為例，日本擬開放14個產業技術人員無限期拘留，建議政府考量台灣經濟發展狀況，大幅往前思考產業技術人員的攬才規劃。

龔明鑫坦言，台灣的確需要一些人才，鄭運鵬則表示，不是一些，是一堆，而且需要的人才是廣泛的。立委林岱樺則是特別提到營建業缺工問題，又加上台商加快腳步回台投資，國發會確實應儘速思考如何解決改善缺工的燃眉之急，趕緊補破網。

針對國內嚴重缺工問題，多位立委今日紛紛呼籲應針對《新經濟移民法》進行修法，龔明鑫則表示，台灣確實需要大量的中高階人力，但關於「中階技術人力」的處理，是要用新法，還是回到《新經濟移民法》，還要再討論。

龔明鑫 移民

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