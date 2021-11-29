創生券綁定率低 國發會祭出這一招因應

國發會推出的地方創生券登錄綁定期限到11月20日截止，但綁定率只有五成多，引發立委關注。國發會主委龔明鑫今天表示，研議發送簡訊給已經中籤的民眾，再給予一段時間登錄綁定；適用店家方面，也從原本的647家增加到接近800家。

立法院經濟委員會今天審查111年度中央政府總預算案關於行政院歲入預算國發基金賸餘繳庫部分，以及國發會及所屬單位預算部分，龔明鑫應邀備詢。針對地方創生券執行率偏低一事，立委邱議瑩、何欣純等人關注相關議題，龔明鑫指出，近來陸續接到有中籤的民眾反映錯過綁定時間，因此研議透過發送簡訊給已經中籤的民眾，在給予一段時間，也會協助登錄綁定。

龔明鑫說，在適用地方創生券的店家方面，從原本的647家增加到近800家，國發會也在陸續審議中；此外，國發會也會與地方政府討論，例如透過小旅行，搭配推動使用地方創生券。

政府祭出五倍券刺激消費，國發會配合推出面額500元的地方創生券，20日截止登錄綁定，中籤的21萬多名幸運兒中，只有只有11萬7066人完成登錄綁定，和國發會原本規劃發放的20萬份相比，占比只有五成多。