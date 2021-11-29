科技部改組誰管科學園區？吳政忠：會堅持國科會管理

立法院教育及文化委員會今（29）日審查2022年科技部相關預算案。立委關心，隨著科技部改組成國科會後，許多科學園區廠商都希望可以延續管理，而非轉移到經濟部。科技部長吳政忠回應，科學園區未來還是由國科會管理，「這個我會堅持。」

國民黨立委鄭正鈐表示，科學園區目前由科技部管理，絕大部分的廠商都希望可以維持這個狀態，不轉到經濟部管理；隨著科技部改組成國科會後，可能存在變化。

此外，雖然科學園區是由科技部管理，但相關水電都是由經濟部負責。他說，園區水電需求一直沒有得到很好的回應，「這麼多園區廠商，包括台積電（2330）要在全國各地蓋那麼多廠，電從哪裡來，基本上都沒有一個很科學的回應。」

他補充，科技部是科學園區的統籌管理，但未來改組國科會能建立跨部會機制並提出專案報告。吳政忠回應，科技部改組以後，科學園區還是會由國科會負責管理，自己會堅持。

另外，民進黨立委陳秀寳在預算時提到，新竹科學園區、中部科學園區及南部科學園區三個科學園區都有托兒補助標準，鼓勵企業設立合適托兒設施，目前了解科技部已著手規劃相關標準，希望可以盡快實施。科技部表示，南科跟中科將會比照竹科補助辦法，目前都在程序當中。