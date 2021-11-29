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企業拚數位轉型 這三大技術人才最夯

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
中華民國資訊經理人協會理事長李昌鴻。圖/佳世達提供
中華民國資訊經理人協會理事長李昌鴻。圖/佳世達提供

中華民國資訊經理人協會（IMA）近期發布台灣產業數位轉型實戰白皮書，針對台灣兩千大企業進行數位轉型實戰之現況與展望調查，IMA理事長李昌鴻表示，台灣新生人口從1980年代的40萬人，今年降至15萬人，但GDP卻從當時的1.5兆元成長到20兆元以上，在人力緊縮的情況下有如此反差，工業資訊化、數位化是最大功臣。

調查指出，近七成的企業未來三年計畫透過數位轉型發展新事業，智慧製造、大數據分析分別是製造業和服務業轉型升級的投資重點；然而，人才力尚有不足，無論製造業或服務業，資料分析師、資料工程師、AI軟體工程師都是為2022年最需要的三大數位技術人才。

李昌鴻指出，不論少子化是否是持續的趨勢，提升效率仍是數位轉型最重要的精神核心，希望藉由白皮書的台灣兩千大企業調查與成功案例分享，協助不同階段企業迎向挑戰與加速數位轉型進程，進一步和全球市場接軌，成為企業內化和檢視數位轉型里程碑的重要依歸。

調查顯示，台灣企業目前數位轉型成熟度為6.3分，約屬中等成熟度，其中服務業平均6.8分，領先製造業的6.0分，服務業以資通訊服務業表現最好，製造業則以資訊電子工業的成熟度平均表現最佳。此外，有9.3%的受訪回覆企業達9分以上，則已邁入高度數位轉型階段。

數位轉型的重要性與日俱增，企業逐漸提高資源投入程度。此次訪查資訊部門主管、數位轉型部門主管，顯示數位轉型投資金額占營業支出（營業成本及營業費用註）的比例持續提升，在2021年達到2.4%，預估2022年還會再增加到2.5%，企業對數位轉型的重視程度持續提升，且服務業更高於製造業。

人才更是企業數位轉型的重要驅動力，目前台灣兩千大企業內部數位技術人才平均占比約7.6%。有2.4%的企業數位技術人才占比達到三成以上，但大多數企業(87.1%)的數位技術人才占比在一成以下。為了驅動數位轉型，預估2022年資料分析師的需求達二成以上，資料分析師、資料工程師、AI軟體工程師是三大需求最高的數位技術人才。

製造業 工程師

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