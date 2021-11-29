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11月消費者信心指數連四降 家庭經濟、國內物價跌幅大

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

通膨衝擊！中央大學台灣經濟研究中心今（29）日發布11月消費者信心指數（CCI）連續四個月下降，調查總指數為73.33點，與上月相較下降0.93點，降幅明顯擴大。其中，跌幅最大的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，而下降幅度第二的指標則是「未來半年國內物價水準」。

在消費者信心指數（CCI）調查六項分項指標中，就業機會、投資股市時機、購買耐久財三項指標上升，未來半年家庭經濟狀況、未來半年國內物價水準、未來半年國內經濟景氣三項指標下降。

其中，上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，11月調查結果為120.50點，較上個月上升3.7點。上升幅度第二的指標為「未來半年投資股票時機」，11月調查為48.8點，較上個月調查結果上升1.4點。上升幅度第三的指標是「未來半年國內就業機會」，11月調查結果為66.6點，與上個月調查結果相較上升0.05點。

下降幅度最多的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，11調查結果為81.95點，與上月的調查結果相較下降5.15點。下降幅度第二的指標是「未來半年國內物價水準」，11調查結果為35.45點，較上個月調查結果下降3.35點。下降幅度最少的指標是「未來半年國內經濟景氣」，11月調查結果為86.7點，與上個月調查結果相較下降2.2點。

從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

「購買房地產時機」指標部分，11月調查結果為119.5點，與上個月調查結果相較上升3.55點。「目前健康狀況」指標部分，11月調查結果為109.5點，較上月的調查結果上升2.3點。「預期健康狀況」指標部分，11月調查結果為94.55點，與上個月的調查結果相較上升3.6點。

11月份消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為11月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2866位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

物價

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