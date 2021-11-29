快訊

藍批民進黨公投行政不中立 交委會「無限期」停審預算

班班有冷氣做半套？ 師爆特教與專科教室有冷氣沒補助電費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地方房屋稅基評定 蘇建榮：思考未來要求報部核定

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
財政部長蘇建榮。記者黃義書／攝影
財政部長蘇建榮。記者黃義書／攝影

民進黨立委郭國文今（29）日在立法院財政委員會持續關注囤房稅議題，希望財政部更強力督導地方房屋稅基評定，財政部長蘇建榮表示，目前正思考未來地方政府房屋稅稅基評定完成後，應報財政部核定、或備查，才准實施，不過仍要考量並兼顧地方自治精神。

郭國文指出，全世界囤房成本，台灣幾乎是最低，各大城市不動產持有有效稅率從美國的0.66%到1.37%，英國0.38%，新加坡0.17%到0.36%，日本0.2%，台灣有效稅率僅0.06%到0.17%。

蘇建榮指出，台灣房屋稅的名目稅率其實與世界各國差不多，只是有效稅率確實比較低，主要問題在於稅基評定，部分縣市房屋標準單價數十年未調，目前財政部正在思考，對於縣市政府不動產評議委員會所評議完成的地方稅基，未來應報財政部核定或備查，朝此方向來思考，但這也涉及到地方自治問題，仍要思考。

郭國文表示，目前財政部雖然以稅捐稽徵考核指標來要求地方，但這只是「面子」問題，不是「裡子」問題，約束效果不大，要求財政部應在地方自治原則下，督促地方政府落實合理的稅基評定，並適當祭出「棒子」。

財政部 國文 房屋稅

延伸閱讀

財長：課囤房稅 盼有「同儕效應」

抗通膨 蘇建榮：進口關稅、貨物稅 有調整機制存在

財政部認證優質酒類 國際賽事奪25面獎牌創歷年紀錄

高嘉瑜台南推廣菱角 意外自爆自己一個小時價碼

相關新聞

股神最重要的一門課！這件事曾讓巴菲特超緊張 他如何克服恐懼、創造財富？

無論是上電視接受訪談，或在波克夏股東會上，說明公司營運表現，「股神」巴菲特總是一派輕鬆、談笑風生，而他的諸多「金句」，也被投資人視為茫茫股海中的明燈；很難想像的是，一出場就是鎂光燈焦點的巴菲特，竟然曾為「害怕公開演說」所苦。

大宗物資降稅 龔明鑫：政院很快會宣布

國內通膨升溫，為穩定物價，行政院物價穩定小組研議調降大宗物資關稅，國發會主委龔明鑫今天表示，會根據價格漲幅較高、有降稅空...

萬物皆漲 消費者信心指數連四降 物價信心到35.45低點

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布11月份消費者信心指數（CCI），總指數73.33點，較上月小降0.93點，連續四個...

台積電罕見相挺 因光洋科掌握未來擴產一關鍵

貴稀金屬應材製造商光洋科陷入經營權之爭，一向與供應鏈保持中立的台積電，卻在光洋科即將進入股權爭戰前夕，罕見表態支持光洋科，公開力挺由現任董事長馬堅勇領導的經營及技術團隊，原來光洋科身繫台積電7奈米以下擴產所需關鍵銅合金靶材大計，更是拉開與三星製程差距不可或缺的成員，自然不樂見光洋科現有的經營及技術團隊，因經營權異動而有變化。

企業拚數位轉型 這三大技術人才最夯

中華民國資訊經理人協會（IMA）近期發布台灣產業數位轉型實戰白皮書，針對台灣兩千大企業進行數位轉型實戰之現況與展望調查，...

11月消費者信心指數連四降 家庭經濟、國內物價跌幅大

通膨衝擊！中央大學台灣經濟研究中心今（29）日發布11月消費者信心指數（CCI）連續四個月下降，調查總指數為73.33點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。