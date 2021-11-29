地方房屋稅基評定 蘇建榮：思考未來要求報部核定

民進黨立委郭國文今（29）日在立法院財政委員會持續關注囤房稅議題，希望財政部更強力督導地方房屋稅基評定，財政部長蘇建榮表示，目前正思考未來地方政府房屋稅稅基評定完成後，應報財政部核定、或備查，才准實施，不過仍要考量並兼顧地方自治精神。

郭國文指出，全世界囤房成本，台灣幾乎是最低，各大城市不動產持有有效稅率從美國的0.66%到1.37%，英國0.38%，新加坡0.17%到0.36%，日本0.2%，台灣有效稅率僅0.06%到0.17%。

蘇建榮指出，台灣房屋稅的名目稅率其實與世界各國差不多，只是有效稅率確實比較低，主要問題在於稅基評定，部分縣市房屋標準單價數十年未調，目前財政部正在思考，對於縣市政府不動產評議委員會所評議完成的地方稅基，未來應報財政部核定或備查，朝此方向來思考，但這也涉及到地方自治問題，仍要思考。

郭國文表示，目前財政部雖然以稅捐稽徵考核指標來要求地方，但這只是「面子」問題，不是「裡子」問題，約束效果不大，要求財政部應在地方自治原則下，督促地方政府落實合理的稅基評定，並適當祭出「棒子」。