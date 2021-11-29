萬物皆漲 消費者信心指數連四降 物價信心到35.45低點

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布11月份消費者信心指數（CCI），總指數73.33點，較上月小降0.93點，連續四個月下降；面對物價上漲壓力持續升溫，國人擔心家庭經濟及物價上漲，下降幅度最多的是「未來半年家庭經濟狀況」，以及「未來半年國內物價水準」，後者調查結果再下降3.35點，跌到35.45點，顯示國人對物價上漲高度憂心。

11月總指數73.33點，已是8月以來連續四個月下降。本次調查六項分項指標，三項指標上升，分別是就業機會、投資股市時機、購買耐久財 ，三項指標下降，分別是物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣。但從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果120.50點，較上月上升3.7點，維持在高點，一般認為應與五倍券發放，許多家庭集資購買家電、手機等耐久性商品有關。

上升幅度第二的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查48.8點，較上月調查上升1.4點。另外，隨著疫情趨緩，就業市場回溫，上升幅度第三是「未來半年國內就業機會」，調查結果66.6點，與上月上升0.05點。

面對全球因為都因通膨危機，國內物價也漲不停，國人對未來家庭經濟及物價都出現不安，本月調查下降幅度最多指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果81.95點，較上月大降5.15點；「未來半年國內物價水準」則是下降幅度第二，繼上月降到40以下後，本月再降到35.45點低點，較上月下降3.35點，其中認為未來半年物價會大幅漲上漲比率高達38.1%，較上月再增3.5個百分點。

下降幅度最少的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果86.7點，與上個月調查結果相較下降2.2點。

在房市持續熱絡情況下，「購買房地產時機」指標，本月調查結果為119.5點，與上個月調查結果相較上升3.55點。

110年11月份消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為110年11月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2866位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。