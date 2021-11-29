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大宗物資降稅 財長蘇建榮：最快本周啟動

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
財政部長蘇建榮。記者黃義書／攝影
財政部長蘇建榮。記者黃義書／攝影

針對大宗物資降稅，財政部長蘇建榮今（29）日表示，行政院這兩天就會做出決定，財政部收到政院指示後，就會立即啟動，「不用等到明年1月1日，最快本周就可以來做。」

立法院財政委員會今日審查財政部及所屬單位歲出預算，蘇建榮表示，自己並非跨部會物價小組成員，不過行政院這兩天就會做出決定，這兩天會有動作，目前還未正式對外公布。

國民黨立委曾銘宗詢問，大宗物資降稅，是否最快12月1日、最慢明年1月1日，就可以降稅？蘇建榮回應，不用等到元旦，最快本周、這兩周就可以來做。

媒體日前報導，政院物價小組討論後，擬調降汽、柴油貨物稅，從現行分別為每公升為6.83元及3.99元，初步方向各降1元；另外小麥6.5%關稅考慮調降至零；牛肉關稅現每公斤10元，惟牛肉非屬大宗物資，依法最多只能減半課徵，因此考慮牛肉關稅降至每公斤5元，但尚待評估。

此外，曾銘宗詢問，各部會便當紛紛調漲，財政部狀況如何？蘇建榮回應，財政部目前沒有餐廳，不過同仁午休在附近買便當，多少都有感受到。

對於平時會議、外賓便當價錢，蘇建榮表示，財政部過去就沒有規定一定要80元，多在80到100元左右，適度範圍內調整，目前也沒有改變。

財政部 便當 關稅

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