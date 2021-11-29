大宗物資降稅 財長蘇建榮：最快本周啟動

無論是上電視接受訪談，或在波克夏股東會上，說明公司營運表現，「股神」巴菲特總是一派輕鬆、談笑風生，而他的諸多「金句」，也被投資人視為茫茫股海中的明燈；很難想像的是，一出場就是鎂光燈焦點的巴菲特，竟然曾為「害怕公開演說」所苦。

2021-11-29 10:12