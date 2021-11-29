穩物價機動降稅快了！龔明鑫：規劃討論已差不多

國發會主委龔明鑫今（29）日表示，有關為穩定物價，行政院物價穩定小組現研議機動調降汽柴油、水泥貨物稅，以及小麥、牛肉關稅，大致上規劃討論已差不多，行政院近日將做最後拍板，「再等一下，很快就可以知道」。

龔明鑫表示，這次關於降稅的討論，主要是針對貨物稅和進口關稅，以價格高和有降稅空間的物資為討論焦點。如果是近期漲幅較大，但目前關稅已經是零的項目，就不在此次討論範圍。

主計總處日前上修今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.98%，國內通膨壓力升溫。為穩定物價，行政院物價穩定小組現研議機動調降汽柴油、水泥貨物稅，以及小麥、牛肉關稅，據傳本周就會定案。

政院近期密集與國發會、經濟部、農委會、財政部等部會，討論大宗物資、汽柴油類貨品機動降稅的作法，並加快評估腳步。評估項目包含攸關民生的汽柴油、水泥、小麥、牛肉等，主因為這些項目近期漲幅較大，是無法被替代的民生必需。

針對進口大宗物資，如小麥、黃豆、玉米等攸關民生，若要抑制物價，可考慮將關稅降至零，惟目前黃豆、玉米已是免稅，僅小麥課徵6.5%關稅，可考慮調降至零。至於牛肉關稅現每公斤為10元，惟牛肉非屬大宗物資，依法最多只能減半課徵，因此考慮牛肉關稅降至每公斤5元，但尚待評估。

此外，這次也有討論調降汽、柴油貨物稅，同時，水泥也納入調降貨物稅評估項目。

據了解，過去我國亦曾採取降貨物稅及關稅等手段，抑制輸入型通膨。最近一次2008年間國際油價大漲、大宗物資價格上揚時，2008年5月至11月間，汽、柴油貨物稅每公升就曾機動降低1.3元及1.4元，之後再逐步按比例縮小減徵幅度，於2009年2月21日退場。