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潘忠政批蔡總統「睜眼說瞎話」 中油反批：潘才睜眼說瞎話

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今天批評，蔡總統稱三接沒蓋在藻礁上，是國家元首公然施放「假消息」。記者吳姿賢／攝影
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今天批評，蔡總統稱三接沒蓋在藻礁上，是國家元首公然施放「假消息」。記者吳姿賢／攝影

對於蔡總統表示「三接沒有蓋在藻礁上」，藻礁公投領銜人潘忠政批評是「睜眼說瞎話」。台灣中油今（28）日反擊指出，潘忠政無視其他環團對外推方案的支持、無視大潭現場藻礁的保留與保護，「才是睜眼說瞎話」。

蔡總統25日前再赴桃園市視察觀新、大潭藻礁生態及大潭電廠，表示「三接沒有蓋在藻礁上」。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政批評表示，蔡總統就站在被棧橋工程破壞的藻礁上，卻說「三接沒有蓋在藻礁上」，因此批評「睜眼說瞎話」。

台灣中油今日發布新聞稿反擊表示，三接外推方案把藻礁保護最大化，也兼顧國家穩定供電及中南部減碳降空污的需求，潘忠政無視於其他環團對外推方案的支持，無視大潭現場藻礁的保留與保護，才是睜眼說瞎話。

中油指出，近日中油與經濟部推出空拍影片，讓國人同胞清楚看見三接施工時，潮間帶藻礁完全保留，外推後更不影響環境，實在不必口水戰，可以上網自己看。

台灣中油說明，潘忠政經常帶人到大潭現場看藻礁，比誰都清楚藻礁明明就被保留下來，反而是跟他同行的表演團體，在現場持續數小時演出行動劇，表演者在沙灘上挖、鏟沙土，且豎立各種標語和布條，演出道具散落一地，當下雖經哨所保全前往制止，但演出者仍不接受，到底誰是大潭海岸的破壞者，應該受到社會公評。

台灣中油表示，三接工程不但已經把潮間帶藻礁完全保留下來，現在的再外推方案，不浚深、不填土，連工業港海底被沙埋的礁石大部份都保留了下來，且連絡棧橋採大跨距設計，讓沿岸流的海水可以自然流向潮間帶藻礁。

台灣中油強調，透過經濟部官網、臉書、官方YouTube的空拍影片，皆可清楚看見相對位置，潮間帶藻礁已被保留的事實。

台灣中油指出，至於棧橋橋墩施工，雖會影響部分礁石，但橋墩的整體面積約0.4公頃，潘忠政終於承認，這是唯一影響水下礁石的部分。因為若與潘忠政及其友人所提的台北港方案相比，供氣的管線上岸時，還要破壞更多潮間帶的核心藻礁群，一點都沒有珍愛藻礁。

台灣中油表示，台灣中油為三接外推投入很多研究資源，目的就是要以科學客觀方式，驗證三接外推是否更確實可行，是否更友善環境，而科學調查結果證明，再外推方案已是對藻礁及藻礁生態系，影響最小的方案，希望提案方不能只思考自己的偏好，也要顧供電、減空汙，顧及國人的健康。

公投 大潭藻礁 三接 潘忠政 中油

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