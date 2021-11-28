中油：明日凌晨起汽、柴油調降0.2及0.3元

台灣中油公司宣布，自明（29）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.7元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制，並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收0.4元。

中油表示，本週受歐洲COVID-19疫情持續嚴峻、新變種病毒株Omicron感染力強引發市場恐慌導致多國重啟旅遊禁令或邊境防疫封鎖，加上美國宣布釋出5000萬桶戰備儲油等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌1.18美元，新台幣兌美元匯率貶值0.007美元，計算後價格已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），與上週零售價比較汽、柴油應各調漲0.2元及0.1元，換算95無鉛汽油每公升31.5元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之1.5元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.4元，吸收後汽、柴油實際價格每公升各調降0.2元及0.3元。

中油說，本週依油價公式、維持亞洲鄰近國家最低價及平穩措施雙機制啟動後，汽、柴油各需調整之0.4元由中油吸收，累計110年至10月底止，中油共吸收73.9億元。