快訊

房客爬窗闖入…新北婦離奇死亡 警逮捕啦啦隊前國手

集體作弊？台大生哀求「願給百萬遮口費」 校方將查證

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中油：明日凌晨起汽、柴油調降0.2及0.3元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
中油宣布，明日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元及0.3元。圖／中油提供
中油宣布，明日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元及0.3元。圖／中油提供

台灣中油公司宣布，自明（29）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.7元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制，並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收0.4元。

中油表示，本週受歐洲COVID-19疫情持續嚴峻、新變種病毒株Omicron感染力強引發市場恐慌導致多國重啟旅遊禁令或邊境防疫封鎖，加上美國宣布釋出5000萬桶戰備儲油等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌1.18美元，新台幣兌美元匯率貶值0.007美元，計算後價格已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），與上週零售價比較汽、柴油應各調漲0.2元及0.1元，換算95無鉛汽油每公升31.5元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之1.5元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.4元，吸收後汽、柴油實際價格每公升各調降0.2元及0.3元。

中油說，本週依油價公式、維持亞洲鄰近國家最低價及平穩措施雙機制啟動後，汽、柴油各需調整之0.4元由中油吸收，累計110年至10月底止，中油共吸收73.9億元。

中油公司 國際油價

延伸閱讀

中油75年員工健走開走 董事長李順欽：三接非蓋不可

台積電中油整汙地出人命 高市府定調「跟整治無關」

中油睦鄰費宣傳反公投 在野陣營：進化版的國庫通黨庫

油價調降！明日起汽、柴油各調降0.3元及0.2元

相關新聞

中油：明日凌晨起汽、柴油調降0.2及0.3元

台灣中油公司宣布，自明（29）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6...

iHerb暫停販售爭議 關務署呼籲解鈴還須繫鈴人

美國保健品電商iHerb日前以台灣海關查核嚴格為由宣布暫停販售，關務署再次喊冤報關制度未改變，並強調解鈴還須繫鈴人，呼籲...

政院穩物價 將機動降稅

主計總處日前上修今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.98%，國內通膨壓力升溫。為穩定物價，行政院物價穩定小組現研議機...

公務員退休金 擬改個人帳戶制

銓敘部近期正研議新進公務人員退撫制度，從2023年7月起，將從確定給付制，改為確定提撥制。

台灣製造業PMI增速 估放緩

中華經濟研究院12月1日發布「11月台灣採購經理人指數」，預估在製造業（PMI）和非製造業（NMI）部分，可望雙雙呈現持...

【黑白跨界愛車／上】路上不露鋒芒 道上兄弟買「總裁級座車」重塑形象

在商務車中擁有「陸地頭等艙」之稱的TOYOTA的Alphard，曾是總統蔡英文競選跑行程的專用車款，頂新集團魏家、長榮集團也是愛用者，不僅是很多大老闆首選，甚至是道上兄弟的最愛，除了舒適度高人一等以外，比較心態也是關鍵，市場上一度找不到敵手，直到去年LEXUS的LM上市，被冠上「豪華移動行宮」稱號，積極搶攻金字塔頂級車市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。