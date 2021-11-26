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通膨壓力增溫！今年CPI年增逼近2%警戒線、13年最嚴重

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

通膨成為全球關注議題。主計總處今（26）日召開國民所得統計評審會，大幅上修今(2021)年全年消費者物價指數（CPI）年增率為1.98%，為近13年最大漲幅，並預測明年CPI上漲1.61%。主計總處副主計長蔡鴻坤坦言，今年第4季通膨壓力大，國內薪資成長仍大於CPI成長率，認為應是良性循環。

根據主計總處統計及預測，國內CPI年增率自今年第2季起至明年第1季，依序為2.12%、2.29%、2.77%及2.32%，換言之，將連續4季超過2%警戒線，蔡鴻坤說，今年第4季是物價上漲壓力最高的時間點。

主計總處表示，今年國際原油及農工原料價格上揚，加上供應鏈受阻，推升漲價壓力，預測今年全年躉售物價（WPI）年增率為9.2%，為我國二次石油危機、1980年以來最大漲幅；更較8月預測值大幅上修1.2個百分點。隨著廠商反映成本壓力，主計總處上修今年全年CPI年增率為1.98%，創下2009年以來新高，亦較8月預測值上修0.24個百分點。

在今年基期已高情況下，主計總處更預測明年WPI及CPI年增率分別為0.2%及1.61%，較今年8月預測值分別大幅上修1.72、0.72個百分點。蔡鴻坤坦言，「上修幅度不小」。

蔡鴻坤分析，通膨是全球共同面對，未來通膨走勢，取決於油價及農工原料價格、以及供應鏈瓶頸能否解決。各國認為明年供應鏈會漸獲改善，但這仍有雜音，如中國大陸堅持清零，將影響人員流動；美國碼頭工人將與資方談判，以及東南亞國家可能會因疫情再次關閉生產線等。

他指出，根據美國能源總署（EIA）及世界銀行預測，國際原油及農工原料價格的高點皆是在今年第4季，明年之後，一季會比一季低；因此，預期明年通膨壓力會應會減緩。

蔡鴻坤表示，各界之所以擔心通膨，主要是擔憂薪資成長率追不上物價成長率，所幸我國今年前三季薪資成長率大於通膨；明年基本工資調升，公務人員調薪4%，今年前3季上市櫃公司稅後淨利成長一倍，明年民間企業加薪更普遍，薪資上漲幅度也會比今年高出很多。

蔡鴻坤指出，美國10月CPI上漲6.2%，歐盟上漲4.6%，相較之下，國內物價上漲尚屬溫和，近年國內經濟成長率表現比歐美國家佳，物價溫和上漲，薪資調幅亦大於通膨，「這是健康、良性循環」。

通膨 消費者物價指數

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