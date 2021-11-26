通膨壓力再升！主計總處大幅CPI 今年快破2

通膨壓力真的不小！主計總處今天發布今年、明年經濟預測，並更新消費者物價指數（CPI）預測，由於國際原油及原料價格持續上揚，雙雙大幅上修今、明兩年CPI，今年第四季高達2.77%，等於從今年第二季到明年第一季都破二，今年全年CPI1.98%，瀕臨通膨警戒線邊緣，創13年（97年以來）新高；明年CPI預估值1.61%，還是不低。

面對今年第四季CPI將高達2.77%，全年接近二，主計總處副主計長蔡鴻坤雖不願鬆口有通膨危機，也坦言「通膨壓力在第四季比前幾季來得大」，但他說，第四季2.77%跟去年比較基期有關，但第四季以後隨著農工原料下跌，通膨壓力就會比較輕。至於今年到底CPI漲幅會不會超過二？蔡鴻坤回答，11、12月的CPI還在調查中，到時就會知道。

物價上漲如何解？蔡鴻坤的解釋是，物價上漲最怕二件事，一個是薪資上漲幅度跟不上物價上漲，會造成實質薪資減少，影響購買力，另一個是經濟成長受影響。台灣今年前三季薪資成長2.75%，物價上漲1.75%，明年企業獲利好，會給員工加薪，加上基本工資上漲，實質購買力繼續提高；這兩年經濟成長率也不錯，所以不會受影響。

主計總處8月預估今年CPI為1.74%，但今年CPI已五度破二，9月、10月更分別高達2.63%、2.58%後，不過10月主計長朱澤民在立院面對立委擔心通膨問題時，朱澤民的回答是，11月底的CPI預測會上修，但還是會接近1.7%左右。今天主計總處最新預測，雙雙上修今明兩年CPI，顯然與朱澤民之前的回答有極大距離。

主計總處表示，受年中豪雨影響，農產品量減價揚，加上國際油價與原物料價格續居高檔，廠商漸次反映成本壓力，預測110年CPI上漲1.98％(上修0.24個百分點)；預測111年上漲1.61％(上修0.72個百分點)。

值得注意的是，主計總處預估今年第二季、第三季、第四季CPI分別是2.12%、2.29%、2.77%，明年第一季為2.32%，直到明年第二季才降為1.89%，等於台灣將面臨連續四季CPI都在二以上壓力，難怪近日民眾已感受萬物皆漲壓力。

蔡鴻坤說，以前CPI負成長，大家都說通縮比通膨可怕，也說物價溫和上漲有利於因素，美國10月CPI6.2%、歐盟4.6%，但日本還在1%以下，經濟學人評述日本物價跌，就是經濟不好，所以CPI上升，主要是擔心薪資上漲幅度趕不上物價上漲速度，擔心實資薪資減少，會減少購買力，進而影響經濟成長。

媒體追問現在到底是不是通膨？蔡鴻坤避重就輕，僅表示民主國家有時每個人解，不一樣，不用由官方定調，主計總處就是公布客觀數據。全世界都是從最近半年面對物價上漲壓力，但台灣物價上漲率沒有歐美那麼大。

主計總處分析，參考國際機構預測及近期油價走勢，預測今年全年每桶70.4美元(上修2.8美元)，111年每桶70.9美元；躉售物價指數(WPI)，因終端需求增強，國際原油及農工原料價格上揚，加上全球供應鏈受阻，預測今年WPI上漲9.20％，111年則隨市場供需秩序逐漸改善，且基數已高，年漲0.20％。

蔡鴻坤表示，目前一般認為供應鏈明年會改善，但雜音很多，例如大陸堅持清零，歐洲第四波疫情再起，美國碼頭工人要求加薪否則罷工等不確定因素。