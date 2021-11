居住及都市再生願景論壇 花敬群：適居環境是政府重任

國家住宅及都市更新中心與世界不動產聯盟台灣分會今(26)日共同舉辦「2021國際居住及都市再生願景論壇」,國家住都中心代理董事長花敬群表示,在內外環境諸多挑戰下,如何營造適居環境,讓社會形成共識,並凝聚具體目標,是政府當前重要的任務。

花敬群表示,近年來面對新冠肺炎、氣候變遷、貨幣量化寬鬆,乃至貧富差距迅速擴大等治理挑戰,營造適居環境是政府的重要任務,在公部門與私部門的共同協力之下,台灣住宅建設在供給、規劃與經營各個面向,不斷展現各種調適創新,例如增加高品質社宅的供給、導入綠建築設計,及提供多元族群兼容的安居生活服務等。

花敬群表示,期許未來能夠邀請更多業者投入推動適居住宅,加速實現人人享有韌性、適居住宅的安居台灣。

世界不動產聯盟台灣分會名譽理事長林長勳表示,該聯盟持續致力透過更多樣化、更創新的公私合作模式,與政府攜手打造可負擔住宅,近年更積極響應政府社會住宅與都市更新策略,在維持營建品質同時,也可以兼顧對住宅的基本生活要求,提供多元且合宜價格的住宅選擇。

國家住都中心表示,本次論壇邀請來自五國、共20位產官學研專家學者與會,分享全球各地從框架、策略到行動層次,推動適足居住的經驗。

國家住都中心表示,本次論壇分享的議題包括聯合國人居署City We Need is Affordable倡議運動、美國夏威夷全球卓越建設獎可負擔住宅公私協力經驗、歐洲及台灣對S.M.A.R.T.韌性居住的對比詮釋,以及法國巴黎住宅法人經營和管維大量社宅社區的策略等,實體及線上共有逾700位來自國內外不同單位的公部門、民間企業及機關團體參與。