快訊

基隆捷運第一階段路線敲定 南港至八堵設「這13站」

元大、統一被駭買入港股主角「深藍科」 套現逾3700萬

竹科銅鑼園區環差案 初審過關

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

攸關力積電（6770）擴廠需求，竹科管理局針對銅鑼科學園區，提出環境影響差異分析報告，今（26）日四度闖關環評初審，開發單位於現場承諾將逐年降低空汙排放量，順利通過專案小組審查，即將送入環評大會，但仍須補充有關汙水專管排海的可行性評估規畫。

因應半導體產業進駐需求，銅鑼園區環差案本次申請變更的項目，除了建築土石方外運需求外，重點在於酸性氣體排放總量調整、再生水用途變更等。

根據規畫，提高基地土石方外運量的目的，在於因應未來極端氣候及廠商用水需求，須增加地下蓄水空間；而除此之外，最重要的議題，在於未來進駐廠商的用水、空汙排放以及汙水處理等，皆是歷次環評初審的重點議題。

今日環評初審過程中，時代力量立委陳椒華亦到場關切廢水排放議題，要求竹科管理局因應在地居民的期待，評估汙水排放專管入海的可行性；國民黨立委陳超明辦公室亦派員至環評會議現場；銅鑼鄉長謝昌年亦提出訴求，希望設置專管排放汙水，繞開當地農業重要取水區。

針對多項重點議題，竹科管理局承諾，就空汙減排的部分，未來將輔導進駐廠商進行空汙防制設備改善，並承諾未來有關氫氟酸的排放量，將於變更通過後三年內，依本次變更值再調降10%，並在後續持續推動減排，五年內目標調降20%、十年內調降30%，並具體補充長期減量改善方案。

竹科管理局表示，若氫氟酸及硝酸排放未能達成總量管制門標，超過的排放量將提出抵減措施，並提送苗栗縣環保局備查。

本案最終順利通過環評初審，不過除上述承諾事項外，環評委員要求，開發單位仍須強化保育類動物，如石虎、黃嘴草鴞等保育措施，將增加植栽、環境改善等做法納入報告當中，並敘明後續土石方清運量的管控方式。

除此之外，對於地方高度關切的汙水排放議題，環評委員要求，開發單位須補充說汙水專管排海的可行性評估規劃內容，以及後續的完成時程，於明年1月31日前完成上述資料補件。

環評 空汙 竹科

延伸閱讀

一日採花體驗！ 苗栗銅鑼「杭菊小旅行」 欣賞11月雪燦爛花海

三接移往台北港護藻礁？林為洲：在已完成環評港口為佳

台積電設廠高雄成竹科危機？楊籲請中央助推竹科三期

苗栗／2021銅鑼杭菊季 銅鑼車站周邊賞菊及美食推薦

相關新聞

10月景氣信號連續亮第九顆紅燈 創38年來最長紀錄

國發會今天公布10月景氣對策信號，綜合判斷分數為39，較上月增加1分，燈號連續亮出第九顆紅燈，創1984年景氣燈號構成項...

通膨壓力再升！主計總處大幅CPI 今年快破2

通膨壓力真的不小！主計總處今天發布今年、明年經濟預測，並更新消費者物價指數（CPI）預測，由於國際原油及原料價格持續上揚...

【東元父子】「有錢也難避歧視」 家有自閉兒 黃育仁力推特教改革

在東友科技的軟體測試部門裡，阿豪正專注盯著螢幕，認真執行電腦驅動程式的各項測試，阿強則熟練地拿著游標卡尺，細心量測每個零件的厚度，如果不說，外人也不知其實他們都是自閉症患者。然而，這看似枯燥乏味、日復一日的場景，卻潛藏著東友董事長黃育仁，另一段少為人知的父子關係。

居住及都市再生願景論壇 花敬群：適居環境是政府重任

國家住宅及都市更新中心與世界不動產聯盟台灣分會今（26）日共同舉辦「2021國際居住及都市再生願景論壇」，國家住都中心代...

入CPTPP關鍵不只萊豬？李淳：最重要是日本5縣食品開放

民進黨立委郭國文和邱志偉今邀集專家學者及經貿談判代表在立法院舉行「2022科技與經濟立國：科技、供應鏈與CPTPP」座談...

好消息！今年經濟成長率上修至6.09% 明年4.15%

主計總處今（26）日發布最新經濟成長率預測值，拜我國出口暢旺、生產熱絡之賜，預測今(2021)年全年經濟成長率為6.09...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。