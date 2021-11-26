竹科銅鑼園區環差案 初審過關

攸關力積電（6770）擴廠需求，竹科管理局針對銅鑼科學園區，提出環境影響差異分析報告，今（26）日四度闖關環評初審，開發單位於現場承諾將逐年降低空汙排放量，順利通過專案小組審查，即將送入環評大會，但仍須補充有關汙水專管排海的可行性評估規畫。

因應半導體產業進駐需求，銅鑼園區環差案本次申請變更的項目，除了建築土石方外運需求外，重點在於酸性氣體排放總量調整、再生水用途變更等。

根據規畫，提高基地土石方外運量的目的，在於因應未來極端氣候及廠商用水需求，須增加地下蓄水空間；而除此之外，最重要的議題，在於未來進駐廠商的用水、空汙排放以及汙水處理等，皆是歷次環評初審的重點議題。

今日環評初審過程中，時代力量立委陳椒華亦到場關切廢水排放議題，要求竹科管理局因應在地居民的期待，評估汙水排放專管入海的可行性；國民黨立委陳超明辦公室亦派員至環評會議現場；銅鑼鄉長謝昌年亦提出訴求，希望設置專管排放汙水，繞開當地農業重要取水區。

針對多項重點議題，竹科管理局承諾，就空汙減排的部分，未來將輔導進駐廠商進行空汙防制設備改善，並承諾未來有關氫氟酸的排放量，將於變更通過後三年內，依本次變更值再調降10%，並在後續持續推動減排，五年內目標調降20%、十年內調降30%，並具體補充長期減量改善方案。

竹科管理局表示，若氫氟酸及硝酸排放未能達成總量管制門標，超過的排放量將提出抵減措施，並提送苗栗縣環保局備查。

本案最終順利通過環評初審，不過除上述承諾事項外，環評委員要求，開發單位仍須強化保育類動物，如石虎、黃嘴草鴞等保育措施，將增加植栽、環境改善等做法納入報告當中，並敘明後續土石方清運量的管控方式。

除此之外，對於地方高度關切的汙水排放議題，環評委員要求，開發單位須補充說汙水專管排海的可行性評估規劃內容，以及後續的完成時程，於明年1月31日前完成上述資料補件。