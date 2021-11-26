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威盛旗下Centaur員工嫁入英特爾 Q4業外將進補

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計廠威盛（2388）於26日召開法說會，對於旗下100%持股子公司Centaur部分員工嫁入英特爾一事，表示已經結案，相關收益將於本季認列。

英特爾為了上述Centaur交易案件，支付一筆1.25億美元金額，可望明顯挹注威盛本季獲利。威盛指出，已經收到交易款項，還要估列相關費用與稅負。

Centaur是威盛設於美國德州的子公司，過去一直從事CPU相關IP與產品研發，從1999年10月成立至今，約有上百名員工。至於究竟有多少Centaur員工轉任英特爾，威盛昨日不予揭露，但強調留下來的人相當少。

威盛第3季仍處於虧損，每股淨損0.7元，呈現連兩季虧損，不過因為有首季獲利支撐，累計前三季獲利8.35億元，每股純益為1.69元，第4季還有英特爾支付款項的業外收益可期待。

威盛 英特爾 法說會

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