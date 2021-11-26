10月景氣信號連續亮第九顆紅燈 創38年來最長紀錄

國發會今天公布10月景氣對策信號，綜合判斷分數為39，較上月增加1分，燈號連續亮出第九顆紅燈，創1984年景氣燈號構成項目改成九項後，也就是38年來，連續亮出最長紅燈紀錄。國發會官員表示，不但製造業出口銷售數字佳，內需的零售餐飲營業額也都回來了，顯示疫情衝擊影響已經逐漸縮減，景氣屬於穩定擴張；未來很有機會保持景氣熱絡狀態，仍有續亮紅燈的可能性。

不過，吳明蕙認為未來還是要注意油價干擾，而且大宗物資價格還在漲，因此要審慎關注其對物價的影響，還好因為新台幣很強，可以抵銷部分輸入性上漲壓力，到年底還滿樂觀的。

10月景氣對策信號九項構成項目中，製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額皆由黃紅燈轉呈紅燈，分數各增加1分；海關出口值由紅燈轉呈黃紅燈，分數減少1分，其餘六項燈號不變，綜合判斷分數為39，較上月增加1分。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，再亮紅燈的原因有二，一個是製造業銷售量指數12.2%，比上月更高，另一個是疫情減緩，消費力道回升，批發零售及餐飲業營業額指數大幅上升為13.6%，燈號由黃紅燈轉為紅燈，因此是外貿及內需狀況都穩定回升。

她說，領先指標已經連續四個月上升，其中雖有製造業營業額略下滑，但燈號還是黃紅燈，另外股價指數雖有波動大，與長期趨勢比是下滑，但領先指標累計四個月增幅達2.58%，較上月累計三個月增幅0.62%大幅增加。

同時指標不含趨勢指數為102.76，較上月上升0.44%。七個構成項目，三項較上月上升，包括電力（企業）總用電量、批發、零售及餐飲業營業額、非農業部門就業人數；其餘工業生產指數、實質機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數、實質海關出口值等四項下滑。

吳明蕙表示，同時指標因為外貿及生產面都強，但因長期趨勢一直成長，所以要成長難度變高，但內需面與勞動面都是好轉項目，累計增幅上月個還是下跌，本月已由負轉正，累計三個月是0.8%，其中主要就是內需有起來，同時指標也轉好。

燈號連九紅代表景氣強勁擴張？吳明蕙認為，應該說是屬於穩定擴張，因為原本去年下半年基期已高，今年原本要注意基期因素，但現已進入第四季，生產面今年持續走強來到紅燈，出口面十月出口金額是歷新高，破400億美元，所以雖然去年基期高，但今年外貿還是好，加上銷售及批發內需慢慢起來，景氣穩定成長。

吳明蕙表示，此次連續亮出第九個紅燈，是自1984年構成項目改成九項後，首次連九紅。在此之前，是2010年1月到4月連四紅。