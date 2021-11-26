疫情影響減緩 10月景氣燈號連九紅

「日前才與父親『重啟對話』，回家吃飯也不用再『實名制』了。」宛如宮鬥劇般的東元董事改選，上演會長黃茂雄與長子黃育仁對決戲碼，不僅在台股上市公司首見，也堪稱今年最有戲的經營權之爭。在整場風波暫告一段落後，黃育仁出面受訪，「現在比較像是823砲戰過後，雙方都打累了，很有默契地停火。」雖然近期與父親較多互動，但還沒走到「大和解」那一步。

2021-11-26 15:24