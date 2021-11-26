聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情影響減緩 10月景氣燈號連九紅
國發會今（26）日發布10月景氣燈號，連續九個月亮出代表景氣熱絡的「紅燈」，景氣對策信號綜合判斷分數為39分，較上月增加1分。景氣領先指標續呈上升，同時指標經回溯修正後呈三個月上升，反映疫情衝擊影響已漸縮減。
【中央社／台北26日電】
國發會今天公布10月景氣燈號，續亮代表「熱絡」的紅燈，已經連9紅；10月景氣對策信號綜合判斷分數為39分，較上月增加1分。
國發會景氣對策信號各燈號意義分別為，若對策信號亮出「綠燈」，表示當前景氣穩定、「紅燈」表示景氣熱絡、「藍燈」表示景氣低迷，至於「黃紅燈」及「黃藍燈」二者均為注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向。
國發會表示，景氣燈號9項構成項目中，製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額皆由黃紅燈轉呈紅燈，分數各增加1分；海關出口值由紅燈轉呈黃紅燈，分數減少1分；其餘6項燈號不變。
國發會指出，景氣領先指標續呈上升，同時指標經回溯修正後呈現連續3個月上升，反映疫情影響逐漸縮減。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言