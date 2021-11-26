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疫情影響減緩 10月景氣燈號連九紅

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會今（26）日發布10月景氣燈號，連續9個月亮出代表景氣熱絡的「紅燈」。記者侯永全／攝影
國發會今（26）日發布10月景氣燈號，連續9個月亮出代表景氣熱絡的「紅燈」。記者侯永全／攝影

國發會今（26）日發布10月景氣燈號，連續九個月亮出代表景氣熱絡的「紅燈」，景氣對策信號綜合判斷分數為39分，較上月增加1分。景氣領先指標續呈上升，同時指標經回溯修正後呈三個月上升，反映疫情衝擊影響已漸縮減。

【中央社／台北26日電】

國發會今天公布10月景氣燈號，續亮代表「熱絡」的紅燈，已經連9紅；10月景氣對策信號綜合判斷分數為39分，較上月增加1分。

國發會景氣對策信號各燈號意義分別為，若對策信號亮出「綠燈」，表示當前景氣穩定、「紅燈」表示景氣熱絡、「藍燈」表示景氣低迷，至於「黃紅燈」及「黃藍燈」二者均為注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向。

國發會表示，景氣燈號9項構成項目中，製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額皆由黃紅燈轉呈紅燈，分數各增加1分；海關出口值由紅燈轉呈黃紅燈，分數減少1分；其餘6項燈號不變。

國發會指出，景氣領先指標續呈上升，同時指標經回溯修正後呈現連續3個月上升，反映疫情影響逐漸縮減。

景氣燈號 疫情 國發會

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