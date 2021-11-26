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瑞銀：2022年亞洲和中國大陸GDP預期增長5.8%、5.4%

經濟日報 / 記者黃力／即時報導
瑞銀估2022年亞洲和中國大陸GDP增長預期各為5.8%、5.4%，看好今年表現相較落後的亞洲將在2022年扭轉乾坤。 中新社
瑞銀估2022年亞洲和中國大陸GDP增長預期各為5.8%、5.4%，看好今年表現相較落後的亞洲將在2022年扭轉乾坤。 中新社

隨著疫苗接種繼續推進，經濟活動逐漸開放，瑞銀估2022年亞洲和中國大陸 GDP增長預期各為 5.8%、5.4%，看好今年表現相較落後的亞洲將在2022年扭轉乾坤，建議投資人可關注亞洲半導體行業、中國大陸互聯網平臺龍頭以及基礎科技（5G、人工智慧、大數據和網路安全）相關企業。

繼 2020 年從全球疫情中率先復甦之後，亞洲市場在 2021 年表現遜色。今年以來亞洲股市下跌 1%，中國大陸股市下跌 12%，而美國（MSCI 美國指數）和全球（MSCI 全國家環球指數）則分別大漲 26%和 19%。

瑞銀亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭表示，籠罩在金融市場的陰霾包括供應瓶頸、能源價格走高以及中國大陸監管的不確定性應會在2022年逐漸散去。

同時，疫苗接種快速推進應使各經濟體在2022年進一步邁向全面重啟。在新的一年，本地區風險資產將有良好表現，落後補漲股、經濟重啟受益者，以及科技顛覆和淨零轉型等結構性趨勢下的贏傢俱有投資機會。

整體而言，瑞銀預期經濟增長雖將放緩但仍能保持穩健，2022年亞洲和中國大陸GDP增長預期將分別在 5.8%和5.4%（2021 年分別為 7.0%和 7.6%）。MSCI 亞洲（日本除外）預估將有中雙位數漲幅，這得益於具吸引力的估值、經濟重啟推進、中國監管不確定性消退以及目前市場持倉相對較低。同時，瑞銀也預期 MSCI中國指數亦具中雙位數的上行空間。

亞洲復甦面臨諸多挑戰，但大環境依然有利於風險資產。通膨雖然可能繼續上行但仍然受控，且我們認為央行未來一年僅會溫和收緊政策。

在強勁盈利的驅動下，亞洲（日本除外）股票有望實現中雙位數漲幅，投資者可考慮經濟重啟受益者、優質週期股，以及科技顛覆、淨零排放轉型等長期趨勢下的贏家。另外，亞洲高收益債券有望獲得高個位數回報。

隨著不利因素逐漸消退，中國大陸股票最壞的時刻可能已經過去。對具有長線視野的投資者而言，中國大陸新經濟行業的機會正在顯現。受益於經濟重啟的耐用消費品和服務板塊，以及具政策支持的綠色科技和可再生能源相關股票亦具投資潛力。

亞洲信用債方面，儘管基本面依然疲弱，但政策微調應有助於提振亞洲高收益債券的投資情緒。建議透過指數對亞洲高收益債多元化配置。就個券而言，我們相對於單B評級的發行人看好BB級發行人。

而亞洲科技領域應聚焦於哪些方面，瑞銀建議，2021年亞洲科技板塊的估值下行，但盈利和基本面仍穩健，青睞亞洲半導體行業、中國大陸互聯網平臺龍頭以及基礎科技（5G、人工智慧、大數據和網路安全）相關企業。

瑞銀 GDP

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