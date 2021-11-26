2021現代財經新聞獎入圍名單公布 百花競豔

走進遠雄港位在桃園的航空貨運集散站，除了準備出口的貨櫃與包裹堆積如山，1座約10層樓高的立體貨架上，自動堆垛機高速滑動，24小時不間斷的搬移貨物，全程看不到半個人在操作，全由電腦自動調度。

2021-11-26 09:07