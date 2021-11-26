2021現代財經新聞獎入圍名單公布 百花競豔
由《財團法人現代財經基金會》委託《世新大學》主辦的「2021年現代財經新聞獎」，昨(25)日公布入圍名單，三類獎項共有15件作品入圍，並訂於12月17日假世新大學管理學院國際會議廳舉行頒獎典禮。
「2021年現代財經新聞獎」共有財經新聞報導獎報紙類、雜誌類以及影音財經專題獎三大類獎項，經過委員評選後，三類獎項計有15件作品入圍。各獎項的入圍名單如下：
【財經新聞報導獎－報紙類】
● 從「近零」到「淨零」／黃昭勇、高偉倫、吳培弘、王茜穎、鄭宇茹、陳亭妤、阮怡婷、陳鵬宇／CSR＠天下頻道
● 晶片霸業新賽局 翻轉百年汽車工業-電動車供應鏈崛起／潘姿羽、張建中、廖禹揚、梁珮綺、韓婷婷、鍾榮峰、潘羿菁／中央通訊社
● 滑梯社會：疫情下的弱勢悲歌／陳怡慈、林聰毅、劉秀珍、江睿智／經濟日報
● 搶救金融文盲／戴瑞瑤、沈婉玉、應翠梅／聯合報
●《搶救缺電大作戰》系列報導／呂雪彗、張慧玲、蕭美惠、于國欽、蘇秀慧、譚淑珍、邱琮皓、彭媁琳、林昱均、馮建棨、陳穎芃、鄭勝得／工商時報
【財經新聞報導獎－雜誌類】
● 25萬人才返鄉 台灣關鍵時刻／蔡靚萱、侯良儒、曠文琪、陳宗怡、潘思辰、李佳靜／商業周刊
● 公司治理系列／劉俞青、黃煒軒、呂玨陞、吳佳穎／今周刊
● 計畫新美國／吳中傑、黃靖萱、蔡靚萱、曠文琪、駱裕隆、陳庭瑋、陳皜／商業周刊
● 圈地．卡位．充電戰／林鳳琪、王昱翔／遠見雜誌
● 勞動基金弊案揭密系列／劉俞青、王海咪、朱晉輝／今周刊
【影音財經專題獎】
● 支付新世代-迎戰數位金融浪潮／賴家瑩、傅秀玉、張皓普、王為璜／非凡電視台
● 不減碳就出局 氣候賽局激發台灣綠經濟／樂嘉妮、林乃絹、葉怡瑩、吳宜靜、黃柏崴、蘇弘杰、吳宗哲、林德熙／鏡電視
● 疫後大未來-逆境突圍超前佈署／郭雅慧、鍾心怡、李心嵐、黃琲茹、戴君恬、楊育鑫、朱怡寧、魏國旭、王明輝／三立電視台
● 疫情經濟學／陳汎瑜、李婉婷、李宇承、林瑋茜、鄭至惟／華視
● 新聞思想啟-邁向5G時代／王欣怡、謝安安、王詩雅、梁芳瑜、陳文枋、黃裕發、賴志豪／壹電視
恭喜各位同業。社會並不美好，繼續讓社會因為妳/你的作品而變好。
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