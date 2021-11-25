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經濟部證實專案申請桃園會展中心工程40名越南移工入境

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

經濟部貿易局證實，指揮中心已經同意經濟部以專案方式，申請桃園會展中心統包工程40名越南籍移工入境。

貿易局說明，申請入境移工為原核准的配額，桃園會展中心統包工程由經濟部委託桃園市政府代辦，2020年11月開工，勞動部也在同年年底核准72名越南籍移工配額投入本工程，並在2021年4月底前依已核准配額，陸續入境移工30人，因此這次要申請40人。

貿易局表示，桃園會展中心為國家重大公共建設計畫，具有重要的公共效益。並且，該工程目前正進行主體結構的鋼筋及模板工程，屬於高度勞力密集階段，同類工作國內短期內不容易找到足夠數量的勞工，亟需補足人力缺口。

貿易局強調，該案向疫情指揮中心申請時，已提供完整的移工在台行程表、防疫計畫書等文件。引進的移工以完整接種疫苗者為優先，入境前及下機後也須分別做PCR檢測，並至集中檢疫所隔離14天後，再作一次PCR檢測。14天隔離結束後，繼續採1人1室方式自主管理7日，結束後再進行一次PCR檢測，通過檢測者，才可前往移工宿舍入住，並投入工程。

移工宿舍部分，貿易局說明，該案原已有30名移工入住符合規定的移工宿舍，經濟部已請桃園市政府督促雇主，於新一批移工入境前，再次向桃園市勞工主管機關申請居住地點查核。

移工

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