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企業保護營業秘密 專家三招教戰

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

PwC與天下雜誌今（25）日共同舉辦企業策略早餐會，普華商務法律事務所合夥律師許永欽分享，當員工在職期間，企業可運用僱佣契約中的三種條款，包括封嘴條款、保密條款及競業禁止條款等，保障自身營業秘密不外流。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，近年台灣的營業秘密侵害案件時有所聞，不僅影響企業的品牌聲譽，更可能造成公司經營管理受到影響。

經濟部智慧財產局法務室主任何燦成於會中指出，由於國際貿易與全球化增加人才流動、加上趨於複雜的供應鏈關係，營業秘密外洩風險也因此增加，企業最高管理階層應有明確的政策聲明與支持，包括人力、財力和管理規定，進行機密資訊的盤點及分級分類與標示，並落實簽訂智財權歸屬及保密約定、資安控管、紀錄留存與預警、稽核調查與處罰、教育訓練與宣導等，以確保自身營業秘密。

分析營業秘密風險來源，普華商務法律事務所合夥律師許永欽表示，潛在威脅可能是內部員工自立門戶、帶槍投靠、報復洩密等，也可能是來自外部的威脅，例如競爭對手為了節省研發成本、快速進入市場所為的挖角行為等，外部的威脅也可能是自然人、法人、本土企業，甚至是陸資、港資等其他外資企業，實無從預測與防範。

許永欽強調，營業秘密保護手段有很多，司法救濟不是萬靈丹，在職期間的僱佣契約，建議應有三種條款存在，一是「封嘴條款」，即員工未經授權不得對外發言或傳述有關公司負面新聞或訊息、資訊，以維護公司名譽或隱私。

第二種為「保密條款」，許永欽表示，即要求員工不得刺探、蒐集、洩漏、交付等有關任何營業秘密、工商秘密、營運資訊等行為；第三，對董監事、經理人及員工等，亦可於其在職期間，就約定競業禁止條款，以免兼職讓營業秘密外流。

許永欽表示，至於離職後的競業禁止，更是保護營業秘密的重要方法，因為透過一段時間的限制，可以淡化員工的記憶，也可趁機提升技術升級，拉長競爭級距；約定競業禁止條款時，須留意可能妨害員工工作權，企業必須留意，實務上法院對競業禁止條款的有效性，設有其標準，可能會因顯失公平而無效。

許永欽強調，營業秘密的核心價值在於「領先時間」，在現存或潛在競爭者研發新的製程、新的技術，或營業秘密被工程還原、被改良前，競爭優勢即可維持，因此「守住秘密即保住市場」，法律就營業秘密雖設有民刑事等訴訟保護機制，主管機關也積極查緝，但與其選擇事後的救濟途徑，不如提升事前預防保護措施，始能確保營業秘密的完整性。

經濟部 資誠

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