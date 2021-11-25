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萊豬干CPTPP何事？ 經濟部：美仍對會員國有影響力

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
經濟部長王美花（圖）25日在立法院受訪。 中央社
經濟部長王美花（圖）25日在立法院受訪。 中央社

反萊豬公投剩下不到一個月，經濟部長王美花昨日上火線擔任第三次電視說明會公投反方代表，今（25）日她再於立院說明，美國注重印太區域合作，對多數CPTPP會員國都具有影響力，更表示公投若過關，對台美TIFA會有負面影響、甚至停開。

立法院經濟委員會今邀請經濟部、農委會、行政院經貿談判辦公室就「美國重申不加入CPTPP對我國申請加入策略之影響」進行報告，並備質詢。

經濟部提出書面報告表示，公投若通過、禁止萊豬進口，會影響到台灣在國際間履行承諾的能力，以及影響台美關係，進而影響台灣加入CPTPP的條件。

報告中指出，CPTPP歡迎符合高標準的國家申請加入，台灣要加入，必須與成員國遵守相同的經貿規範及相關國際標準。在台灣推動加入CPTPP的過程中，所有成員國將檢視我國經貿體制是否符合CPTPP規範，以及我國履行國際承諾的紀錄及能力。而美國肯定台灣是世界貿易組織（WTO）負責任的成員，這會在CPTPP成員國評估是否納入我國時產生影響。

經濟部指出，美國雖不會參加CPTPP，但多數CPTPP成員國、美國國會、智庫，呼籲美國政府重返CPTPP的聲浪不斷，且拜登政府上任後也積極推動強化與盟邦的連結，並且對印太區域高度重視。

經濟部表示，近期美國商務部長、貿易代表及副總統接連訪問日、韓、澳、紐、星及馬等印太國家，洽談如何深化雙邊合作關係及推動區域合作，其中多數為CPTPP成員國，顯示不論美國現階段是否加入CPTPP，都對CPTPP成員國具影響力。因此維持彼此信任的台美關係，將對我國加入CPTPP增加有利條件。

立委賴瑞隆質詢時則問王美花，若公投過關，TIFA會不會受到影響？王美花回應，「一定會有很不好的影響 」，因為TIFA就是美國貿易代表處（USTR）主導，每年公布貿易障礙，都會點名台灣美豬問題。對於華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀指出公投若過、恐沒有TIFA，王美花也表示認同。

CPTPP 公投

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