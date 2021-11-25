政院拍板海空戰力提升計畫特別預算案 規模2,373億元

行政院長蘇貞昌今（25）日於院會拍板通過規模高達2,373億元的「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，將用於加強岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、無人攻擊載具系統等計畫經費。

行政院主計總處表示，蘇揆於今日院會通過該處提報之「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，並將送請立法院審議。

主計總處表示，本次特別預算案歲出編列2,373億元，預算編列情形包括第一，反艦：岸置反艦飛彈系統計畫經費（第一、二階段）797億元；海軍高效能艦艇計畫經費（第一、二批)692億元；海巡艦艇加裝戰時武器系統計畫經費32億元。

第二，防空：野戰防空系統計畫經費89億元；陸基防空系統計畫經費347億元；第三，反制：無人攻擊載具系統計畫經費120億元；萬劍飛彈系統計畫經費126億元；雄昇飛彈系統計畫經費170億元。

主計總處說明，以上歲出所需財源2,373億元，全數以舉借債務支應，並強調面對當前敵情威脅日益嚴峻，本次特別預算結合「國防自主」政策，希望能在最短期程內，快速提升戰力，建構防衛體系，並落實國防自主，構建厚實國防產能。