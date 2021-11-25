行政院拍板修正產創條例 智機、5G投資抵減優惠延長

行政院長蘇貞昌今（25）日於院會拍板修正《產業創新條例》，將今、明年底即將落日的智慧機械以及5G系統投資抵減優惠適用期限，均延長至2024年底，並將資安項目納入優惠項目。

經濟部指出，智慧機械或5G系統投資抵減為短期措施，即將於今、明年屆期，經濟部積極推動修法延長適用年限，除考量產業訴求之外，主要仍是因應產業發展需求。

在智慧機械方面，經濟部說明，疫情改變全球產業營運模式，智慧轉型仍為趨勢，有利於推升新一波投資動能；同時，在投資台灣三大方案助力之下，已引導廠商回流投資台灣，展延智慧機械投資抵減，有助於提供投資廠商未來三年之政策引導及投資落實智慧製造及產線設備。

5G系統方面，經濟部表示，5G開放網路架構（O-RAN）打破過去3G至4G時代封閉領域，衍生龐大商機，然而相關技術尚處於發展階段，亟需政府提供實證場域與政策引導。

經濟部說明，另5G陸續釋出專網專頻，展延5G投資抵減鼓勵廠商布局先進技術，如高頻(28GHz)毫米波技術等的發展與商品化實證能力，並可擴大更多樣的產業導入5G，帶動多元垂直領域應用發展。

經濟部表示，國際資安事件頻傳，不僅廠商獲利受損，嚴重者對於國際聲譽、產業供應鏈皆有影響，可知資安是台灣產業發展必須把握的關鍵領域，確保在國際供應鏈取得客戶信賴，以維繫國際競爭力。

經濟部指出，因此本次修正納入資安優惠項目，期藉由短期租稅獎勵加速各產業導入資安防護工具，形成資安聯防體系之效，亦有助於供給端投入創新研發，增加資安廠商在台試煉機會，發展國內資安自主能量，進一步進軍全球市場。

行政院本次修正產創條例重點如下如下：

一、延長適用期間：智慧機械及5G系統投資抵減延長施行至2024年底。

二、於現行適用規定下納入資安優惠項目：業者於2022年至2024年投資資安產品或服務，其投資支出於同年度合併計算智慧機械及5G系統於100萬元以上10億元以內，得以抵減率5%(當年度)或3%(3年內)抵減其應納應所稅額，且不逾應納營所稅額30%為限。