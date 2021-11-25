快訊

海軍對美採購岸防魚叉被迫急付款 預算執行公開數據證實此事

46針大傷疤痛苦難抹滅 遭毆宋姓男大生今低調出院了

開放萊豬換美支持CPTPP？ 王美花：這樣講不精準

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
第3場公投意見發表會，第18案反萊豬，反方代表人為經濟部長王美花。(記者曾吉松／攝影)
第3場公投意見發表會，第18案反萊豬，反方代表人為經濟部長王美花。(記者曾吉松／攝影)

立法院經濟委員會今（25）日針對「美國不申請加入CPTPP對我國申請加入策略之影響」進行專案報告。國民黨立委楊瓊瓔直問，美國是否承諾台灣開放萊豬就幫助台灣加入CPTPP，王美花認為，這樣不精準，因為開放萊豬是解決台美長期經貿問題。

專案報告邀請王美花、農委會主委陳吉仲及行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮列席。

楊瓊瓔質詢表示，在野黨一直質疑開放萊豬無法加入CPTPP，但美國又不是會員國，他們也說不參加了，但經濟部又說會透過方式來協助加入CPTPP，「是因為我們進了他的萊豬嗎，可以這樣解讀？」

王美花解釋，台灣要加入CPTPP是我們要走的路，美國也會協助加入；如果我們不開放萊豬，我們無法符合CPTPP的國際檢疫規定及標準。

楊瓊瓔馬上接著說，那加入CPTPP就跟美國不相關，是兩回事。對於美國可以幫助台灣，還是美國給了台灣甚麼承諾，難道是進了萊豬後承諾協助台灣加入CPTPP？王美花回應，這樣講不精準。

楊瓊瓔最後說，不因為我們進口萊豬，而美國要幫助我們，我也非常想聽到美國給我們甚麼承諾？王美花再強調，解決萊豬是解決台美長期貿易問題。

楊瓊瓔接著問，目前跟CPTPP 11國談判，之後如果日本核食進口，要不要同意？王美花說，台灣會跟日本談判相關問題。

CPTPP 王美花

延伸閱讀

反萊豬無法加入CPTPP？林麗蟬：綠營慣用操作手法

反萊豬公投論戰 王美花：謝謝馬前總統開放萊牛進口

林麗蟬嗆王美花：台灣護國神山什麼時候變成「神豬」？

直播／第三場公投說明會登場 「反萊豬進口」王美花、林麗蟬女力對戰

相關新聞

台經院發布10月景氣動向 製造業連六跌、營建業也轉跌

台經院今（25）日發布10月景氣動向調查結果，製造業營業氣候測驗點呈現連續六個月下滑態勢，但下滑幅度有限；營建業也轉為下...

開放萊豬換美支持CPTPP？ 王美花：這樣講不精準

立法院經濟委員會今（25）日針對「美國不申請加入CPTPP對我國申請加入策略之影響」進行專案報告。國民黨立委楊瓊瓔直問，...

台達電投入電力共享 2022年展望佳、營收拚續揚

全球電源與能源管理領導廠台達電（2308）2022年展望，在市場需求仍佳加上零組件供應轉為順暢之下，可望帶動營收成長，若...

【經貿邊緣人】政府硬把萊豬與CPTPP扯上關係 台灣只能用食安換貿易？

下個月四項公投中有一題是決定萊豬是否能進口，距離民意表態的時間不到一個月。民進黨將萊豬與美豬畫上等號，且經濟部指出，「不讓美豬進口，對台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）是一大傷害」，一邊是民眾心中的食安，一邊是國際貿易協定的參與，怎麼選？而事實上，學者指出，開不開放「美國萊豬」和CPTPP關係並不大。

【經貿邊緣人】自己玩不行嗎？台灣加入國際組織 產業壓力恐怕也不小

蔡政府不斷強調不能禁止美豬進口，否則恐怕影響台美關係，到底美國對台灣加入國際貿易協定來說，有多重要？沒有美國，台灣會變成國際邊緣人嗎？不當邊緣人、加入很多貿易協定，就真的比較好嗎？學者表示，在享受貿易協定帶來的優惠同時，台灣也要準備好對中國大陸敞開大門。

【經貿邊緣人】想入國際組織上演諜對諜 經貿老兵分享談判祕辛

台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），如果順利的話，真正進入與既有會員國雙邊談判才是挑戰的開始。經貿談判不光是對方與我方在開放條件上的攻防，更涉及談判技巧，相關祕辛只有實際參與過程的人最了解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。