開放萊豬換美支持CPTPP？ 王美花：這樣講不精準

立法院經濟委員會今（25）日針對「美國不申請加入CPTPP對我國申請加入策略之影響」進行專案報告。國民黨立委楊瓊瓔直問，美國是否承諾台灣開放萊豬就幫助台灣加入CPTPP，王美花認為，這樣不精準，因為開放萊豬是解決台美長期經貿問題。

專案報告邀請王美花、農委會主委陳吉仲及行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮列席。

楊瓊瓔質詢表示，在野黨一直質疑開放萊豬無法加入CPTPP，但美國又不是會員國，他們也說不參加了，但經濟部又說會透過方式來協助加入CPTPP，「是因為我們進了他的萊豬嗎，可以這樣解讀？」

王美花解釋，台灣要加入CPTPP是我們要走的路，美國也會協助加入；如果我們不開放萊豬，我們無法符合CPTPP的國際檢疫規定及標準。

楊瓊瓔馬上接著說，那加入CPTPP就跟美國不相關，是兩回事。對於美國可以幫助台灣，還是美國給了台灣甚麼承諾，難道是進了萊豬後承諾協助台灣加入CPTPP？王美花回應，這樣講不精準。

楊瓊瓔最後說，不因為我們進口萊豬，而美國要幫助我們，我也非常想聽到美國給我們甚麼承諾？王美花再強調，解決萊豬是解決台美長期貿易問題。

楊瓊瓔接著問，目前跟CPTPP 11國談判，之後如果日本核食進口，要不要同意？王美花說，台灣會跟日本談判相關問題。