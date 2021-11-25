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北市勞動局：明年基本工資調漲 實施無薪假時應注意

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

疫情期間不少事業單位實施減少工時（俗稱無薪假），台北市勞動局局長陳信瑜提醒，自2022年1月1日起，每月基本工資已調漲為25,250元、每小時基本工資為168元，事業單位與勞工協商實施無薪假時，應妥適協商，並符合法令規定。

陳信瑜表示，這兩年因受COVID-19影響，實施減少工時的事業單位增加頗多，目前國內疫情趨緩，各行各業已陸續復工，但有部分行業（如旅行業等）仍受到部分管制，故持續通報減少工時，提醒2022年度欲實施減少工時的事業單位，在與勞工協商時應注意基本工資調漲，勿減損勞工權益，否則即使是經勞資雙方協議的內容，如有牴觸勞動法令，仍屬無效，且一旦違反勞基法第22條工資應全額給付規定，是會被處以2萬至100萬元罰鍰。

陳信瑜呼籲企業，減少工時只是因應景氣或疫情的暫行措施，事業單位如已恢復正常營運，務必回復勞工原有勞動條件，以維護勞工權益。

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